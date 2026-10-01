En exclusiva, el presunto clan criminal contratado por el PSOE para destruir a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido que la Audiencia Nacional investigue las supuestas maniobras para intimidarla y desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes socialistas y al entorno de Pedro Sánchez.

Biedma ha recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de admitir su personación únicamente por las posibles calumnias, sin incluir el supuesto encargo a un clan para hostigarla. En su escrito, aporta vídeos de la campaña contra ella en redes sociales y menciona también el asesinato en Badajoz de Jesús Rocho, padre de Cinthia Rocho, una mujer que aseguró haber recibido el encargo de hostigar a la magistrada, aunque no concreta qué relación podría tener este crimen con la presunta trama.

"Cuando ven su apellido, los jueces se cagan"

En 'Espejo Público' nos hemos adentrado en el lado más oscuro de esta presunta trama. Nuestro periodista Miguel Ángel Silva ha advertido de la peligrosidad del clan, asentado en Badajoz, hasta donde se ha desplazado el equipo del programa. Allí, hemos podido hablar con quien fuera la mano derecha de 'Los Rocho'.

"Cuando ven el apellido Rocho, los jueces se cagan porque llevan desde los años 80 haciendo maldades", relata.

El testigo considera que no llegaron a darle ningún "susto" a la magistrada porque la propia Biedma se dio cuenta de que "la estaban persiguiendo".

El exmano derecha asegura que Cinthia Rocho y su padre se reunieron en el hotel RIU de Madrid con Leire Díez y con 'El Gitano', apodo de uno de los miembros del clan. Su nombre aparecía junto a las referencias a la "jueza de Badajoz" y a 'La Celsa' en las anotaciones de la conocida como libreta de la fontanera del PSOE. Según el testimonio recabado por el programa, esta última referencia aludiría a Cinthia.

A pesar de la peligrosidad atribuida al clan, que incluso habría estado pendiente de los movimientos del equipo del programa desplazado a la zona, Miguel Ángel Silva ha conseguido hablar con 'El Gitano' y con personas de su entorno. Este asegura que no llegó a conocer a las personas relacionadas con las supuestas maniobras porque se encontraba en prisión, aunque admite que hubo un ofrecimiento, ya que disponían de las direcciones de jueces de Badajoz.

"''El Gitano' rechazó este acoso procesal"

Asimismo, sostiene que la UCO investigó estos hechos y le preguntó por las reuniones con las personas vinculadas a las cloacas. Según su versión, fue su entorno quien participó en el encuentro, no él, y niega que se abordaran posibles "amenazas o daño físico" contra la magistrada. Sí se habría planteado la posibilidad de presentar querellas contra todos los magistrados de Badajoz.

"Por parte de 'El Gitano' se rechazó todo lo relacionado con este acoso procesal y no existe relación entre él y las personas de las que se habla", explica una persona de su entorno, que insiste en que no hay vinculación entre él y "las demás personas de Badajoz de las que se habla".

La conclusión a la que llega este entorno es que se habría pretendido saturar los juzgados de la provincia con querellas para paralizar su actividad y apartar a los magistrados que pudieran instruir determinados procedimientos de interés para los implicados.

Este viernes en 'Espejo Público' descubrimos más información relacionada con esta supuesta trama.

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