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Mejores momentos | 1 de octubre

El bonito alegato del aspirante sobre su vocación de profesor: “Quiero dejar huella”

Sergio es de los candidatos más jóvenes que han llegado a Pasapalabra, con sólo 19 años, y está en segundo de la carrera de Magisterio.

El bonito alegato del aspirante sobre su vocación de profesor

El bonito alegato del aspirante sobre su vocación de profesor: “Quiero dejar huella”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La cantera de Pasapalabra sigue demostrando su talento con la llegada de aspirantes tan jóvenes pero bien preparados como Sergio. Procedente de Madrid y estudiante de Magisterio, Cristina Alvis ha contado al presentarle que tiene 19 años recién cumplidos.

Sergio ha maravillado a todos con su ilusión, tanto por participar en Pasapalabra como por su futura profesión. El candidato a la Silla Azul, antes de enfrentarse a David, ha asegurado que ser profesor es vocacional: “Me parece algo precioso ser parte de la vida de los niños, que me vean como esa persona que les enseñó cosas que luego van a usar de cara al futuro”.

De hecho, en este alegato, ha hecho un reconocimiento a todos los maestros con el deseo de llegar a ser él también importante para los futuros estudiantes. “De la misma manera que he tenido referentes, yo como alumno, que me han marcado, yo quiero dejar huella en ellos también”, ha afirmado Sergio. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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