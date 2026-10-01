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Avance exclusivo de La Voz: apenas ha cantado sobre un escenario y se atreve con un temazo de Rosalía

Este viernes llegan nuevas Audiciones a ciegas a La Voz. Marta Salas será una de las talents de la noche y afrontará uno de sus mayores retos con un tema de Rosalía.

Melendi, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Este viernes, La Voz vuelve a encender sus luces para vivir una nueva noche de Audiciones a ciegas. Nuevos talents llegan dispuestos a demostrar todo lo que llevan dentro ante Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.

Una de ellas será Marta Salas, que llega desde Cádiz con ganas de enfrentarse a uno de los mayores retos de su vida. Antes de entrar, la talent no esconde sus nervios: “Este escenario impone mucho”.

Y es que Marta reconoce que no ha tenido demasiadas oportunidades de cantar sobre un escenario, pero eso no le impide arriesgar en su Audición. Para intentar conquistar a los coaches ha elegido ‘Sexo, Violencia y Llantas’, de Rosalía, un tema con el que tendrá que demostrar toda su personalidad.

Marta está dispuesta a dejar los nervios atrás y disfrutar de su oportunidad en La Voz. ¿Conseguirá su versión de Rosalía que alguno de los coaches pulse el botón?

Descúbrelo este viernes en una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz, en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.

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