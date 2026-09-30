Atresmedia sube y triunfa como el Grupo líder de septiembre

Al liderazgo absoluto de Antena 3 entre las cadenas, se suma el de Atresmedia entre los grupos. Así, vuelve a situarse a la cabeza creciendo hasta el 24,8% y situándose de nuevo por delante de su inmediato competidor con una ventaja de +2 puntos, pese a tener un canal menos.

También es el grupo líder absoluto del Prime Time (24,5%), donde aumenta a +2 puntos la ventaja sobre su directo competidor. Junto con el horario estelar, es el grupo líder absoluto en la mayoría de franjas: Sobremesa (29,7%) y la Tarde (23,9%).

Igualmente, es el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a cerca de 15 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos). De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.

En el arranque de temporada, Antena 3 refrenda su hegemonía absoluta en informativos, superando incluso sus marcas y creciendo en un mes de alta demanda informativa: Antena 3 Noticias alcanza 81 meses consecutivos de liderazgo, con las ediciones más vistas de la televisión y líderes absolutas en la Sobremesa, Noche y Fin de Semana. Mientras, Espejo Público logra, igualmente, un extraordinario inicio de curso: firma su mejor mes del año, lidera entre privadas y marca la mayor ventaja sobre su inmediato competidor desde noviembre de 2024, +1,2 puntos.

Por su parte, laSexta crece respecto al mes anterior y anota un 5,3 % de cuota de pantalla, registrando una destacada subida en la Mañana (+1,2 puntos) y, especialmente, en la franja matinal de lunes a viernes (+1,5 puntos). En cuanto a las temáticas, Nova (2,1%) continúa como la cadena femenina líder y tiene las series más vistas de esta oferta, Neox (1,8%) firma su mejor septiembre en tres años, Mega (1,1%) vuelve a ser la temática de referencia entre el público masculino y Atreseries (1,9%), la cadena de nueva creación líder.