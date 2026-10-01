Siloé anuncia gira internacional en 2027 con más de 300.000 entradas

La banda Siloé ha presentado 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', una gran gira con la que los vallisoletanos afrontan la etapa más ambiciosa de su trayectoria.

El tour incluye más de 300.000 entradas y llevará al grupo por España, Europa y Latinoamérica. La gira arrancará con 15 primeras fechas, aunque la formación prevé incorporar nuevas ciudades y conciertos en los próximos meses.

La banda, conocida por éxitos como 'Todos los besos' o 'Si me necesitas, llámame', presentó el proyecto en una velada celebrada en Fitz y conducida por Patricia Imaz. Durante el acto, Siloé avanzó los primeros detalles de una producción concebida para grandes recintos, con un espectáculo completamente renovado.

Un paso más en su proyección internacional

El anuncio se produce en plena expansión internacional del grupo. Su primera gira europea, prevista para diciembre de 2026, ya ha agotado las entradas, mientras que en noviembre de ese mismo año Siloé actuará como banda invitada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes de México.

La formación recibió además un disco de oro por su sencillo “Amor infinito”, un reconocimiento que refuerza su proyección dentro del panorama nacional.

“Esta gira nos llevará a muchos rincones y escenarios, y poder compartir este camino con una marca que entiende la música y que apuesta de verdad por los artistas tiene un valor enorme para nosotros”, señaló el vocalista del grupo, Fito Robles.

El registro para el acceso anticipado a la venta de entradas está abierto desde el 30 de septiembre. La venta general comenzará el 7 de octubre.