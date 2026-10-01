Antena 3 Noticias
Última hora
Cultura

Música

Siloé anuncia gira internacional en 2027 con más de 300.000 entradas

La banda vallisoletana recorrerá España, Europa y Latinoamérica con un espectáculo renovado para grandes recintos durante 2027.

La banda Siloé

La banda Siloé Antena 3 Noticias

Publicidad

Belén Montero
Belén Montero
Publicado:

La banda Siloé ha presentado 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', una gran gira con la que los vallisoletanos afrontan la etapa más ambiciosa de su trayectoria.

El tour incluye más de 300.000 entradas y llevará al grupo por España, Europa y Latinoamérica. La gira arrancará con 15 primeras fechas, aunque la formación prevé incorporar nuevas ciudades y conciertos en los próximos meses.

La banda, conocida por éxitos como 'Todos los besos' o 'Si me necesitas, llámame', presentó el proyecto en una velada celebrada en Fitz y conducida por Patricia Imaz. Durante el acto, Siloé avanzó los primeros detalles de una producción concebida para grandes recintos, con un espectáculo completamente renovado.

Un paso más en su proyección internacional

El anuncio se produce en plena expansión internacional del grupo. Su primera gira europea, prevista para diciembre de 2026, ya ha agotado las entradas, mientras que en noviembre de ese mismo año Siloé actuará como banda invitada en los conciertos de Morat en el Palacio de los Deportes de México.

La formación recibió además un disco de oro por su sencillo “Amor infinito”, un reconocimiento que refuerza su proyección dentro del panorama nacional.

“Esta gira nos llevará a muchos rincones y escenarios, y poder compartir este camino con una marca que entiende la música y que apuesta de verdad por los artistas tiene un valor enorme para nosotros”, señaló el vocalista del grupo, Fito Robles.

El registro para el acceso anticipado a la venta de entradas está abierto desde el 30 de septiembre. La venta general comenzará el 7 de octubre.

'La bola negra' arrasa en su estreno y conquista el Premio del Público Ciudad de San Sebastián

'La bola negra'

Publicidad

Cultura

La banda Siloé

Siloé anuncia gira internacional en 2027 con más de 300.000 entradas

La Virgen del Pilar en Zaragoza

Santoral octubre 2026: estos son los santos que se celebran este mes día a día

Estrenos de cine

Estrenos cine octubre 2026: Street Fighter, la historia de Avatar y otras películas que llegan este mes

'La bola negra'
'La bola negra'

'La bola negra' arrasa en su estreno y conquista el Premio del Público Ciudad de San Sebastián

Portada del libro 'Un hombre de honor'
Libros

Lee en exclusiva las primeras páginas de la novela de Paloma Sánchez-Garnica, 'Un hombre de honor'

Rosalía y su Motomami Tour en Madrid.
Rosalía

Rosalía, la artista que convirtió la mezcla en un lenguaje universal

De los tablaos y las aulas de flamenco a los grandes escenarios internacionales, Rosalía transforma tradición, vanguardia y cultura urbana en un lenguaje musical propio que la convierte en una de las artistas españolas más influyentes de su generación.

Los Javis junto a Sandra Golpe
Entrevista

Javier Calvo y Javier Ambrossi presentan 'La Bola Negra' con un mensaje para los espectadores: "Saldrán del cine cambiados"

'La Bola Negra' es un filme atravesado por tres historias en tres marcos temporales distintos: está basada en la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y el drama teatral de Alberto Conejero, 'La piedra oscura'.

Brad Pitt en el Festival de San Sebastián

Brad Pitt desata la locura en San Sebastián: "Estoy encantado de estar aquí"

Antena 3 lanza el póster oficial de Sira, su nueva serie para el Prime Time, con Adriana Ugarte como protagonista

'Sira' llega al Festival de San Sebastián con Adriana Ugarte de nuevo en la piel de Sira Quiroga

Aplicación de refranes

Crean una app para que el refranero no se olvide: "Son los memes de ahora"

Publicidad