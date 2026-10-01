"Estamos perdiendo la creatividad": Hombres G hablan sobre la inteligencia artificial en la música

Hombres G han visitado El Hormiguero para compartir con el público algunas de las historias que han marcado su trayectoria. La banda ha hablado de su carrera musical y de todo lo que ha vivido desde sus comienzos.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer qué opina un grupo tan mítico como el suyo sobre la inteligencia artificial. Todos han reconocido que tiene muchos usos increíbles, pero el propio David Summers ha dicho que no le gusta todavía, pero sí le encuentra utilidades.

Javier, sin embargo, se ha mostrado más tajante y ha afirmado que "estamos perdiendo creatividad" y cree que va a terminar con un montón de puestos de trabajo. ¡Así lo han hablado!