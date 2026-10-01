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Los próximos invitados de El Hormiguero serán Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera

El presentador ha desvelado los nombres de las personalidades con las que contará el plató durante los próximos programas.

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera

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El Hormiguero continua trayendo a los mejores invitados cada semana. Esta vez, Pablo Motos ha desvelado que contará con el placer de entrevistar a Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera.

Lunes: Carmen Maura y Maribel Verdú

Empezamos la semana con la visita de dos de las mejores actrices españolas: Carmen Maura y Maribel Verdú. Nos van a hablar de la segunda temporada de Furia 2, la exitosa serie de HBO Max que se estrena en la plataforma el próximo 9 de octubre. En esta nueva entrega de la ficción, varias mujeres están atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia

Carmen Maura y Maribel Verdú
Carmen Maura y Maribel Verdú | antena3.com

Martes: José Mota

Viene a vernos nuestro buen amigo, el actor, cómico y director José Mota. Nos va a hablar de la película Arriba Tutto, su ópera prima como director de cine, que además protagoniza y que se estrena en cines el próximo 23 de octubre. La historia nos acerca a la vida de un niño de siete años que pierde trágicamente a su padre artista, quien le enseñó a ver la vida con magia y alegría. Al crecer se ha convertido en un hombre lleno de amargura y rencor. Un suceso inesperado lo ayudará a recuperar la visión del mundo que le inculcó su padre.

José Mota
José Mota | antena3.com

Miércoles: David Bustamante

Nos visita el cantante David Bustamante para presentarnos El Zorro. El musical que va a protagonizar en el madrileño teatro La Latina a partir del 25 de noviembre. El artista está de gira además hasta finales de octubre.

David Bustamante
David Bustamante | antena3.com

Jueves: Luis Zahera

Recibimos en plató al actor Luis Zahera para presentarnos una de las pelis del otoño, Leones en Invierno, que llega a los cines el 23 de octubre. Se trata de un thriller de acción donde la pérdida inesperada de una hija llevará a la diferente gestión del duelo por parte de cada uno de sus progenitores. En ese dolor inmenso, el padre se quiebra dejando en libertad el león que lleva dentro y que creyó tener firmemente enjaulado en su pasado.

Luis Zahera
Luis Zahera | antena3.com
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