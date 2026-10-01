Los próximos invitados de El Hormiguero serán Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera

El Hormiguero continua trayendo a los mejores invitados cada semana. Esta vez, Pablo Motos ha desvelado que contará con el placer de entrevistar a Carmen Maura, Maribel Verdú, José Mota, David Bustamante y Luis Zahera.

Lunes: Carmen Maura y Maribel Verdú

Empezamos la semana con la visita de dos de las mejores actrices españolas: Carmen Maura y Maribel Verdú. Nos van a hablar de la segunda temporada de Furia 2, la exitosa serie de HBO Max que se estrena en la plataforma el próximo 9 de octubre. En esta nueva entrega de la ficción, varias mujeres están atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia

Carmen Maura y Maribel Verdú | antena3.com

Martes: José Mota

Viene a vernos nuestro buen amigo, el actor, cómico y director José Mota. Nos va a hablar de la película Arriba Tutto, su ópera prima como director de cine, que además protagoniza y que se estrena en cines el próximo 23 de octubre. La historia nos acerca a la vida de un niño de siete años que pierde trágicamente a su padre artista, quien le enseñó a ver la vida con magia y alegría. Al crecer se ha convertido en un hombre lleno de amargura y rencor. Un suceso inesperado lo ayudará a recuperar la visión del mundo que le inculcó su padre.

José Mota | antena3.com

Miércoles: David Bustamante

Nos visita el cantante David Bustamante para presentarnos El Zorro. El musical que va a protagonizar en el madrileño teatro La Latina a partir del 25 de noviembre. El artista está de gira además hasta finales de octubre.

David Bustamante | antena3.com

Jueves: Luis Zahera

Recibimos en plató al actor Luis Zahera para presentarnos una de las pelis del otoño, Leones en Invierno, que llega a los cines el 23 de octubre. Se trata de un thriller de acción donde la pérdida inesperada de una hija llevará a la diferente gestión del duelo por parte de cada uno de sus progenitores. En ese dolor inmenso, el padre se quiebra dejando en libertad el león que lleva dentro y que creyó tener firmemente enjaulado en su pasado.