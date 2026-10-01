Un pleno con muchas voces: Moisés pasa de Perales a Sabina con ‘Y nos dieron las diez’ en La Pista

Un caramelito es lo que David y Moisés se han encontrado en La Pista. Su duelo tenía como banda sonora una de esas canciones que Roberto Leal define como “himno”. De hecho, el presentador se lo ha anunciado al revelar también el año: 1992. Efectivamente, iba a ser pleno para el más rápido con el pulsador.

Los dos concursantes han reconocido ‘Y nos dieron las diez’ en cuanto ha empezado a sonar el primer fragmento. Sin embargo, los mejores reflejos han sido los de Moisés. Por supuesto, su respuesta ha sido cantada. Ha sacado su propia voz, pero Roberto le ha pedido la de Joaquín Sabina. “Es que esta voz es de Perales más bien”, ha bromeado el propio concursante.

La sorpresa ha sido lo bien que la ha rasgado para imitar al cantautor jienense. “Ahora sí”, ha destacado el presentador de Pasapalabra. ¡Dale al play y descúbrelo!