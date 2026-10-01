Hasta la “geosfera”… ¿y más allá? David supera a Moisés y se lanza al bote en AlaZ

Tanto David como Moisés se están mostrando inconformistas en AlaZ. En el programa anterior, fue el riojano quien deshizo un empate a 22 para ganar. Esta vez ha sido el barcelonés quien ha decidido arriesgar en la misma situación y con el mismo éxito, apuntando incluso al bote de 1.102.000 euros.

La prueba ha transcurrido por dos fases muy diferentes. En los primeros compases, ha sido Moisés quien ha dominado, hasta una diferencia máxima de 13-4. En ese momento, David se ha puesto las pilas con un turno de once aciertos y, a partir de ahí, ha marcado el ritmo. El barcelonés ha terminado su primera ronda con 21 letras en verde y en esa misma jugada ha llegado a 22.

Moisés ha ido recortando distancias hasta alcanzar el empate con la palabra “sinistrorso” a falta de sólo cinco segundos. Respirando aliviado, se ha plantado. Sin embargo, David ha roto esas tablas al acertar “geosfera”. Ha intentado llegar a su primer 24 con el nombre de una fortificación de Indonesia, pero es un hito que se le sigue resistiendo. En cualquier caso, la valentía ha vuelto a estar recompensada con la victoria. ¡Revive este frenético AlaZ en el vídeo!