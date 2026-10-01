Susanna Griso responde a las críticas de Marhuenda hacia los manifestantes: "No es un pijoprogre, tiene todo el derecho del mundo a manifestarse"

Las protestas por la vivienda continúan y tienen su epicentro en la Puerta del Sol, donde cientos de manifestantes cumplen ya cinco días y sus correspondientes noches de acampada. Y el número de participantes sigue creciendo.

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, se ha mostrado completamente en desacuerdo con la acampada. "Es una horda lamentable, lo que hay que hacer es desalojar", ha afirmado. El periodista rechaza que "el derecho de reunión signifique que esta colección de niños ricos, de familias acomodadas, de pijoprogres, perroflautas, etcétera, en vez de estudiar, estén allí perdiendo el tiempo".

"Que dejen la Puerta del Sol porque no es de ellos", ha reclamado, dirigiéndose directamente a Dani, uno de los manifestantes que conectaba con el programa desde la acampada. "No representáis a nadie", le ha dicho.

"Me extraña que no salgan más jóvenes a la calle"

Susanna Griso ha respondido al periodista y colaborador, mostrando su discrepancia. "A mí me extraña que no salgan más jóvenes a la calle y que esta protesta haya tardado tanto en producirse", ha señalado. La presentadora ha aclarado que no se refería concretamente a la acampada de la Puerta del Sol, sino a la defensa de los derechos que reivindican los manifestantes.

"Hay un problema gravísimo con la vivienda en este país. Los jóvenes están obligados a vivir con sus padres hasta los 40", ha defendido Griso. "Dani no es un pijoprogre, Dani tiene todo el derecho del mundo a manifestarse", ha añadido en respuesta a los calificativos empleados por Marhuenda.

El periodista ha replicado exponiendo un caso personal: "Mi hija y mi yerno tienen que vivir en mi casa porque no se pueden permitir una vivienda". Sin embargo, considera que "ocupar Sol" responde a posiciones radicales. "Yo no soy comunista, ellos lo son", ha sentenciado.

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