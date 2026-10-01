Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 5

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés: “¿Tú sabes el daño que le has hecho a tu hija?”

La dueña de La Deslumbrante le deja claro a su esposo que todo ha cambiado y que han podido salir adelante sin su ayuda.

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés: “¿Tú sabes el daño que le has hecho a tu hija?”

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

La carta enviada a Cuba por Catalina ha acelerado el regreso de Gustavo a Punta do Bico. En ella, la joven le explicaba que Renata había muerto a causa de la gripe y que, antes de fallecer, le había revelado algo importante.

Jaime ha recibido a su padre con una mezcla de emoción y resentimiento. Aunque se alegra de verlo, sigue herido por su ausencia durante tantos años y por haber usado a José para tratar de sabotear el proyecto de La Deslumbrante.

Para Inés, en cambio, el regreso de Gustavo no ha sido una grata noticia. En cuanto Jaime los ha dejado a solas, ella no ha perdido la oportunidad de recriminarle todo el sufrimiento que les ha provocado. “En lo que a mí respecta, tú ya no tienes familia aquí”, le ha dicho con frialdad.

Gustavo ha intentado conmoverla pidiéndole perdón y afirmando estar arrepentido de todas sus decisiones, pero Inés considera que esas disculpas llegan demasiado tarde. ¿Cómo evolucionará la relación entre ambos a partir de ahora?

Inés irrumpe el paseo de Catalina con José y su hija estalla contra ella: “No soporta verme feliz”

Inés irrumpe el paseo de Catalina con José y su hija estalla contra ella: “No soporta verme feliz”

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés

Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés: “¿Tú sabes el daño que le has hecho a tu hija?”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Valentina tras descubrir su posible traición

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Valentina tras descubrir su posible traición

Capítulo 660 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Tasio no acude a su cita con Paula

Capítulo 660 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Tasio no acude a su cita con Paula

Berrak rechaza a Kader y llega al límite para ocultar quién es su padre: este domingo, en El secreto
Este domingo, nuevo capítulo

Berrak rechaza a Kader y llega al límite para ocultar quién es su padre: este domingo, en El secreto

Miranda se niega a colaborar con los De la Reina para perjudicar a Gabriel: “Me encuentro en medio de una guerra familiar” Sección(*)
Capítulo 660

Miranda se niega a colaborar con los De la Reina para perjudicar a Gabriel: “Me encuentro en medio de una guerra familiar”

Digna planta cara a Bianca por Fina: “¿Sería capaz de retirarse para que ella pueda elegir libremente?”
Capítulo 660

Digna planta cara a Bianca por Fina: “¿Sería capaz de retirarse para que ella pueda elegir libremente?”

La matriarca de los Merino mantiene una tensa conversación con la argentina.

Gabriel consigue el perdón de Julia con mentiras: culpa a Brossard del despido de Marta y Andrés
Capítulo 660

Gabriel consigue el perdón de Julia con mentiras: culpa a Brossard del despido de Marta y Andrés

El director de la fábrica miente a la niña asegurándole que volverá a contratar a sus tíos en cuanto pueda.

Beatriz descubre a Begoña entrevistando a una nueva niñera para sustituirla y no puede… ¡disimular su enfado!

Beatriz descubre a Begoña entrevistando a una nueva niñera para sustituirla y no puede… ¡disimular su enfado!

¿Dónde está el patriarca de los Tecer? Cihan y Serhat rompen su silencio sobre su padre

¿Dónde está el patriarca de los Tecer? Cihan y Serhat rompen su silencio sobre su padre

"No queríamos volver": el elenco de A la deriva, enamorado de las localizaciones de la serie

"No queríamos volver": el elenco de A la deriva, enamorado de las localizaciones de la serie

Publicidad