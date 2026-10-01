Mejores momentos | Capítulo 5
Gustavo regresa a Galicia y se encuentra con el desprecio de Inés: “¿Tú sabes el daño que le has hecho a tu hija?”
La dueña de La Deslumbrante le deja claro a su esposo que todo ha cambiado y que han podido salir adelante sin su ayuda.
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La carta enviada a Cuba por Catalina ha acelerado el regreso de Gustavo a Punta do Bico. En ella, la joven le explicaba que Renata había muerto a causa de la gripe y que, antes de fallecer, le había revelado algo importante.
Jaime ha recibido a su padre con una mezcla de emoción y resentimiento. Aunque se alegra de verlo, sigue herido por su ausencia durante tantos años y por haber usado a José para tratar de sabotear el proyecto de La Deslumbrante.
Para Inés, en cambio, el regreso de Gustavo no ha sido una grata noticia. En cuanto Jaime los ha dejado a solas, ella no ha perdido la oportunidad de recriminarle todo el sufrimiento que les ha provocado. “En lo que a mí respecta, tú ya no tienes familia aquí”, le ha dicho con frialdad.
Gustavo ha intentado conmoverla pidiéndole perdón y afirmando estar arrepentido de todas sus decisiones, pero Inés considera que esas disculpas llegan demasiado tarde. ¿Cómo evolucionará la relación entre ambos a partir de ahora?
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