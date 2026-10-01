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Jorge García Badía: "Verónica Hidalgo fue citada como investigada no detenida tras encontrar hachís en su congelador"

Continúan saliendo a la luz detalles que estrechan el cerco sobre Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo detenido por presunta organización criminal y blanqueo de capitales. ¿Conocía su mujer los hechos?

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, lleva más de cinco meses en prisión preventiva por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales por medio del tráfico de drogas. Un caso del que continúan saliendo a la luz pruebas que le incriminarían.

Durante el registro de su vivienda, encontraron 11.000 euros en metálico, al menos 10 relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador. Además, se encontraron nóminas fraudulentas a nombre del líder de la presunta banda criminal.

Verónica Hidalgo

Según informa nuestro compañero Jorge García Badía, tras el registro de la vivienda, Verónica Hidalgo fue informada de lo que se había encontrado en la vivienda y, posteriormente, fue citada por la UDYCO a declarar como investigada no detenida. Es tras ese proceso en el que se determina si debe declarar y en calidad de qué.

Por su parte, Verónica Hidalgo sigue negando su implicación en la causa y asegura desconocer que en su congelador había más de un kilo de hachís. ¿Qué implicación ha tenido Verónica Hidalgo en la causa?

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