A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades importantes de la sospechosa muerte de Josep Juanpere
El arquitecto catalán Josep Juanpere fallecía hace nueve meses. Lo que parecía una muerte natural ahora hace saltar todas las alarmas y se señala directamente a su expareja. ¿Pudo haber sido intencionado?
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Josep Juanpere, un famoso arquitecto conocido en la alta sociedad catalana, fue hallado muerto en su domicilio el pasado 26 de diciembre. Dos días antes, ingresaba en el hospital por una indisposición general y fallecía aparentemente de un infarto horas más tarde. Sin embargo, el caso ha dado ahora, nueve meses después, un giro de 180 grados.
La expareja de Juanpere, que estaba con él en el momento en el que se le encontró muerto, fue detenida la semana pasada. Esta se encuentra ya en libertad tras pagar una fianza de 80.000 euros, pero varias pruebas la incriminan y la señalan como principal sospechosa de una muerte que podría no haber sido realmente natural.
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Esta tarde, te contamos novedades del caso y nuevos detalles que esclarecen el posible papel de su expareja en la muerte de Josep Juanpere. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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