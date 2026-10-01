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Hablamos con un amigo de Feliciano López tras demandar a Alba Carrillo: "No lo ha hecho antes para no darle protagonismo"
La demanda de Feliciano López a Alba Carrillo por presunta intromisión al honor y a la intimidad ya ha sido admitida a trámite. El tenista pretende proteger a sus hijos y que su exmujer deje de hablar de él públicamente. En Y ahora Sonsoles, hablamos con un amigo de Feliciano que nos explica por qué ha tardado tanto en demandarla.
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Desde que Alba Carrillo y Feliciano López se separaron en 2016, los ataques de la presentadora al tenista han sido constantes. Alba lleva diez años hablando de Feliciano y de su relación con él en diferentes medios de comunicación, usando distintos calificativos como "infiel" o "patético", entre otros.
Han sido precisamente estas declaraciones las que han provocado que Feliciano tome acciones legales contra ella. El tenista interpuso una denuncia este verano por un presunto delito de intromisión al derecho al honor y a la intimidad y esta ya ha sido admitida a trámite.
Las intenciones de Feliciano con esta demanda no son económicas, sino que el tenista tan solo pide el silencio de Alba: que deje de mencionarle públicamente y de dirigirse a él. Unas razones que nos ha explicado más detalladamente un amigo del tenista.
Según el amigo de Feliciano, con el que ha hablado nuestra compañera Paloma García-Pelayo, los motivos por los que no ha demandado antes son tres. Este afirma que en un principio, Feliciano pensaba que Alba iba a parar, por lo que decidió no actuar. Al ver que no lo hacía, ella estaba en un momento muy mediático y Feliciano "no quiso darle protagonismo". Y, por último, el amigo del tenista señala que la demanda llega 10 años más tarde porque es ahora cuando Alba no tiene ningún motivo para hablar de él.
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El amigo del tenista también pone en entredicho el origen de las críticas de Alba Carrillo. Ella siempre le atacó por una supuesta infidelidad que, según él, no ocurrió y afirma que ella estaba dolida porque fue Feliciano quien le pidió el divorcio. ¿Cómo reaccionará Alba Carrillo a esta denuncia?
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