Diego Sánchez de la Cruz, economista, alerta sobre los decretos de vivienda: "Nos van a llevar a un futuro negro"

El debate sobre el acceso a la vivienda continúa en el centro de la actualidad política. Mientras el Gobierno prepara nuevas medidas para intentar facilitar el alquiler, los expertos advierten de que una mayor regulación podría tener efectos contrarios a los previstos. Diego Sánchez de la Cruz ha analizado las consecuencias de las políticas aplicadas hasta ahora y el impacto que podrían tener los próximos decretos.

"Los decretos son un error"

El economista del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha criticado las políticas de vivienda del Gobierno y ha advertido de que los nuevos decretos previstos pueden agravar el problema del alquiler. "Los decretos son un error y nos van a llevar a un futuro negro", ha asegurado.

Sánchez de la Cruz dice que la intervención del mercado de la vivienda está teniendo un efecto contraproducente. "Los precios de la vivienda suben. De hecho, se están disparando como consecuencia directa de estas políticas", ha explicado.

El economista sostiene además que la oferta de viviendas en alquiler se está reduciendo: "Lo que hay te cuesta un 44% más, pero es que cada vez hay menos", ha afirmado. En este sentido, ha señalado que en ciudades como Barcelona la aplicación de topes y controles al alquiler ha provocado, a su juicio, una reducción de los pisos disponibles.

"Desde que se aprueban este tipo de leyes, tenemos un 35% menos de pisos disponibles en alquiler", ha declarado. Sánchez de la Cruz considera que esta situación afecta especialmente a los jóvenes, ya que la menor oferta se concentra en las ciudades con más oportunidades laborales.

"Todo es una chapuza y todo es electoralista"

Diego ha cuestionado también la eficacia de los dos decretos que prepara el Ejecutivo: "Claro que va a empeorar", ha respondido al ser preguntado por sus posibles consecuencias. Considera que las medidas responden a intereses políticos y no ofrecen una solución estructural al problema de la vivienda.

"Todo es una chapuza y todo es electoralista", ha sentenciado, al considerar que el Gobierno trata de responder a las distintas demandas de sus socios y de la opinión pública a pocos meses de las elecciones.

Sánchez de la Cruz explica que el problema de la vivienda es "de una complejidad tan extremada" que no puede resolverse con medidas puntuales. También ha defendido que las recetas aplicadas en otros países europeos no son directamente trasladables a España porque, según ha indicado, cuentan con un porcentaje de vivienda pública mucho mayor.

El economista ha puesto como ejemplo Berlín, donde, según sus palabras, los controles del alquiler "no han funcionado". Además, ha criticado que las protestas por el acceso a la vivienda puedan utilizarse como argumento para aprobar nuevas intervenciones. "Lo único que está consiguiendo esta acampada es echar más gasolina al fuego de una intervención que ha roto por completo la vivienda", ha concluido.

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