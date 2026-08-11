CRISIS EN CEUTA
Una doctora de Ceuta pide ayuda entre lágrimas: "Impétigo, sarna, enfermedades de contacto... esto es una catástrofe sanitaria"
Guadalupe asegura que no dan a basto en Ceuta, con migrantes ocupando sus calles, playas, hospitales colapsados... los ceutíes no pueden ni bañare en el mar porque pueden contraer múltiples enfermedades, e incluso tienen miedo porque sus hijos puedan sufrir una agresión sexual.
Publicidad
La doctora Guadalupe, del Hospital Universitario de Ceuta, ha descrito con dureza la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de personas, especialmente menores, durante los últimos días. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, la facultativa ha asegurado que sus compañeros se enfrentan a una situación para la que, a su juicio, no existe un protocolo de actuación.
“Esto tiene un nombre: es una catástrofe humanitaria”, ha señalado Guadalupe, que ha destacado la labor de los profesionales sanitarios, muchos de los cuales han prolongado sus turnos o incluso han regresado de sus vacaciones para ayudar. Según su relato, entre el jueves, el viernes y el sábado pudieron llegar a registrarse unas 4.000 atenciones de urgencias, una cifra que reconoce no poder precisar, mientras que actualmente se estarían atendiendo entre 300 y 400 urgencias diarias.
La doctora ha relatado la llegada al hospital de personas con heridas y contusiones, así como niños “en estado de shock, con sed, miedo y frío”. “No sé quién ha dicho que aquí hay normalidad, pero aquí no hay normalidad”, ha insistido.
Dos barras de pan por persona
Guadalupe también ha denunciado la presión que, según su testimonio, está soportando el conjunto de la ciudad. “Se está racionando la comida: dos barras de pan por persona”, ha relatado, explicando que incluso ella misma ha tenido que hacer cola para comprar pan en un supermercado.
La facultativa reclama refuerzos y una respuesta institucional ante una situación que considera insostenible. “La sensación es de abandono; estamos solos”, ha afirmado. También ha alertado de problemas sanitarios derivados de las condiciones en las que se encuentran algunas personas en las calles y playas de Ceuta, y ha asegurado que está recibiendo imágenes de menores con patologías como impétigo o sarna.
"Ayuda, SOS, necesitamos ayuda"
“Esto es una catástrofe sanitaria”, ha sentenciado. “Ayuda, SOS, necesitamos ayuda”.
En su intervención, Guadalupe ha reivindicado además el derecho de los ceutíes a recuperar su vida cotidiana. “Yo amo Ceuta, quiero defender nuestros derechos, recobrar esa libertad que nos han quitado, pasear por las calles y saludar a mis vecinos”, ha afirmado. Y ha concluido: “Quiero la normalidad que teníamos antes, no la que dicen que tenemos ahora. Esto no es normalidad”.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Orlando, un canario de vacaciones en Colombia durante el terremoto: "No nos lo podíamos creer... el hotel se quedó inservible"
- Begoña, obligada a vivir en una caravana de 4 metros cuadrados con su hijo: "No me ha quedado más remedio"
- Las reacciones en plató a los avisos de una sanadora para "no ver el eclipse": "El 50% somos psicópatas"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.
Publicidad