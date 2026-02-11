VIVIENDA
Dos jubilados víctimas de inquiokupas, arrepentidos de financiar a Podemos: "Esto no va de ideología, va de sentido común"
Hablamos con Rosa María y Jesús, que llegaron a militar en el PSOE y a apoyar económicamente a Podemos respectivamente, y ahora se sienten desamparados tras sufrir una okupación: "Me han defraudado. En los próximos comicios votaré en blanco".
Rosa María y Jesús son el ejemplo de lo que están sufriendo muchas familias. Como muchos españoles tenían un sueño: jubilarse en la playa y pasar allí sus últimos años. Pero ahora son dos jubilados que se han quedado sin su casa de Denia. Desde mayo su inquilina dejó de pagar y ahora les debe 8.000 euros solo en alquiler. Hoy están sin esta casa, sin el dinero del alquiler y pagando además los suministros de la vivienda. Así que su sueño que se ha convertido en una pesadilla que les está pasando factura: Jesús ha sufrido dos ataques al corazón y Rosa María se recupera de un cáncer.
"Le pido al PSOE que apoye al PP y lleguen a un acuerdo"
Por eso esta pareja, antiguos votantes del PSOE y Podemos, aseguran sentirse muy desilusionados con los partidos de izquierdas por sus tibias posturas ante el problema de los okupas. Rosa reclama: "Esto no va de ideología, va de sentido común y si la izquierda radical la ha perdido, le pido al PSOE que apoye al PP y lleguen a un acuerdo". Antigua militante del PSOE, esta jubilada afirma con rotundidad: "Cuando Sánchez dijo que volvía a apoyar la okupación dije, se acabó".
"La rentista es la okupa que ocupa mi casa viviendo a mi costa"
Mensaje para la izquierda
Jesús, por su parte se lamenta de que "me volqué con Podemos y me han defraudado. En los próximos comicios votaré en blanco. No hay ningún partido que te contente". Lo que le duele a Rosa especialmente es que se les considere rentistas porque "la rentista es la okupa que ocupami casa viviendo a mi costa. No se ha buscado un techo, se ha buscado una casa con jardín con piscina a pie de playa, lo que yo tardé 70 años en tener".
"Pedro estás enfermo, estás muy mal. Debes cuidarte y que el partido vuelva a nuestra senda. Ayúdanos"
Y por eso Rosa le ha mandado este mensaje al presidente del Gobierno: "Pedro estás enfermo, estás muy mal. Debes cuidarte y que el partido vuelva a nuestra senda. Ayúdanos". Esta pareja de jubilados denuncian que incluso así "están ayudando a los fondos buitres porque gente desesperada ha vendido sus pisos a la mitad de precio".
Auge de Vox
Para Rosa María y Jesús no es extraño que cada vez haya más gente que vote a Vox: "Cómo no voy a entender el auge de VOX si dicen que quieren proteger a las personas".
