Para confitar los ajos, pélalos y cocínalos a fuego suave en un cazo, con aceite de oliva que los cubra. Remueve de vez en cuando para que se hagan por todas partes, hasta que estén blandos. También los puedes confitar con piel y pelarlos al final.

Ingredientes, para 4-6 personas

Para el poolish (prefermento):

150 g de harina de fuerza

150 ml de agua fría

1 g de levadura

Para la masa:

Poolish

350 g de harina de fuerza + 30 g para estirar

175 ml de agua fría

12 g de sal

5 g de levadura

40 g de queso parmesano

40 g de mozzarella rallada

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de aceite de oliva

Para la crema de ajo:

10 dientes de ajo confitados

100 g de mantequilla fundida

Ingredientes Pan de ajo y queso con orégano | antena3.com

Elaboración

Haz el poolish (premasa o prefermento) de víspera. Para ello, introduce la harina de fuerza, el agua fría y la levadura en un bol. Amasa hasta conseguir una masa fina (bastante líquida). Tapa y deja que fermente a temperatura ambiente de un día para otro.

Introduce la harina de fuerza, el agua fría y la levadura en un bol | antena3.com

Para hacer la masa, pon el poolish en un bol grande. Agrega la harina, la levadura, la sal y el agua. Mezcla bien, primero con la espátula y luego con las manos, hasta que no queden grumos. Tapa y deja reposar durante 40 minutos aproximadamente. Transcurrido ese tiempo, amasa con las manos sobre una superficie limpia (añade una pizquita de harina para que no se pegue). Amasa hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Tapa a piel con un paño y deja que fermente a temperatura ambiente durante 3 horas aproximadamente, hasta que duplique el volumen.

Para la crema de ajo, pon en el mortero los dientes de ajo confitados y machácalos. Agrega la mantequilla fundida y mezcla bien. Reserva.

Con un pincel, unta la masa con la crema de ajo | antena3.com

Espolvorea un poco de harina en la encimera y estira la masa con las manos, como haciendo una torta (o una pizza gordita). Colócala en la bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Moja la masa con un chorrito de aceite de oliva y haz unas líneas horizontales y verticales con un palo fino. Con un pincel, unta la masa con la crema de ajo. Ralla por encima el parmesano y esparce de forma uniforme la mozzarella y el orégano.

Precalienta el horno a 230º C. Introduce la masa, baja la temperatura a 190º C y hornea durante 25 minutos. Deja templar y a comer.