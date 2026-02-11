Mejores momentos | 11 de febrero
Jorge Fernández se atreve con el Death Metal: “¡Lo haces súper bien!”
Laura Moure se ha quedado sorprendida al escuchar a Jorge Fernández cantar Death Metal.
Uno de los concursantes de hoy ha confesado que entre sus aficiones está tocar en un grupo de Death Metal. Algo que ha llamado la atención de Jorge Fernández que, al parecer, conoce muy bien este estilo musical.
Sin pensarlo un momento, el presentador se ha lanzado a cantar un poquito de Death Metal dejando a todo el mundo boquiabierto.
“¡Lo haces súper bien!”, afirma Laura Moure impresionada con la demostración de su compañero. Poco después, Jorge Fernández reconoce que se ha quedado un poco tocado de la garganta.
