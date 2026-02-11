Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para identificar a una mujer aparecida muerta en una maleta en Málaga

Con técnicas avanzadas se ha realizado un retrato robot y la Guardia Civil pide colaboración ciudadana. Se cree que esta mujer murió entre 2020 y 2023.

Retrato robot

La Guardia Civil pide ayuda ciudadana para identificar a una mujer aparecida muerta en una maleta en Málaga | Guardia Civil

Miriam Vázquez
Publicado:

Fue un jardinero quien encontró una maleta semienterrada. En su interior había restos óseos humanos. La Guardia Civil pide ahora colaboración ciudadana para identificar a esa persona.

Todavía no se ha podido identificar, pero sí se sabe que esos huesos pertenecen a una mujer con una edad de alrededor de 40 años que se estima que murió entre 2020 y 2023.

Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro, y ojos de color marrón.

Retrato robot
Retrato robot | Guardia Civil

Con los datos conseguidos no se ha podido identificar a la persona por ello los investigadores han pedido ayuda a especialistas forenses, así que se contactó con la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Los datos logrados del análisis osteológico hacen pensar que la persona fallecida habría tenido al menos un hijo. Gracias a novedosas técnicas de reconstrucción facial, se ha logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

La Guardia Civil ha difundido este retrato y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este Cuerpo en Málaga.

