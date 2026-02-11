Edson, el hombre de 58 años que aparenta ser un adolescente: "Las personas no me creen"

Edson, un creador de contenido brasileño de 58 años que aparenta varias décadas menos, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales gracias a su aspecto sorprendentemente juvenil. El influencer, que asegura que cumplirá 59 años en apenas dos semanas, acumula miles de seguidores intrigados por su imagen y por los hábitos que, según él, le permiten conservarla.

El creador de contenido ha intervenido en Espejo Público, donde ha hablado abiertamente de su edad, su estilo de vida y las dudas que despierta su apariencia. "Las personas no me creen. Todo el mundo cree que tengo mucha menos edad", ha explicado durante la entrevista.

Un estilo de vida disciplinado

Edson atribuye su aspecto a una rutina muy estricta. "Mi secreto es un estilo de vida muy disciplinado: alimentación, deporte... Duermo ocho horas al día", ha afirmado. También ha sido tajante al negar cualquier intervención estética. "Ninguna", ha respondido con rotundidad al ser preguntado por operaciones o injertos capilares.

El creador de contenido ha reconocido que no siempre llevó una vida saludable. Según ha contado, cuando tenía entre 30 y 40 años mantenía hábitos diferentes y, paradójicamente, asegura que ahora parece más joven que entonces. En su opinión, factores como el consumo de alcohol o el descanso influyen en el envejecimiento.

La opinión de un experto

Durante su conexión en directo, un médico ha intervenido en directo para ofrecer su valoración y ha puesto en duda la versión de Edson. El especialista ha considerado "poco probable" que Brandao no se haya sometido a algún tipo de tratamiento estético y ha apuntado que podría haberse realizado procedimientos como estimuladores o tratamientos láser para mejorar el aspecto de la piel.

