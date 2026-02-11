Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ETERNA JUVENTUD

Edson, el hombre de 58 años que aparenta ser un adolescente: "Las personas no me creen"

Edson Brandao, un brasileño de 58 años que sorprende por aparentar 18, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, donde acumula más de 700.000 seguidores. Su aspecto, que muchos califican de "eternamente joven", ha despertado todo tipo de comentarios y curiosidad. Para explicar cuál es el secreto de su apariencia, Edson ha conectado con Espejo Público y ha contado cómo logra mantener esa imagen tan juvenil.

Edson, 58 años muy bien llevados

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

Edson, un creador de contenido brasileño de 58 años que aparenta varias décadas menos, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales gracias a su aspecto sorprendentemente juvenil. El influencer, que asegura que cumplirá 59 años en apenas dos semanas, acumula miles de seguidores intrigados por su imagen y por los hábitos que, según él, le permiten conservarla.

El creador de contenido ha intervenido en Espejo Público, donde ha hablado abiertamente de su edad, su estilo de vida y las dudas que despierta su apariencia. "Las personas no me creen. Todo el mundo cree que tengo mucha menos edad", ha explicado durante la entrevista.

Un estilo de vida disciplinado

Edson atribuye su aspecto a una rutina muy estricta. "Mi secreto es un estilo de vida muy disciplinado: alimentación, deporte... Duermo ocho horas al día", ha afirmado. También ha sido tajante al negar cualquier intervención estética. "Ninguna", ha respondido con rotundidad al ser preguntado por operaciones o injertos capilares.

El creador de contenido ha reconocido que no siempre llevó una vida saludable. Según ha contado, cuando tenía entre 30 y 40 años mantenía hábitos diferentes y, paradójicamente, asegura que ahora parece más joven que entonces. En su opinión, factores como el consumo de alcohol o el descanso influyen en el envejecimiento.

La opinión de un experto

Durante su conexión en directo, un médico ha intervenido en directo para ofrecer su valoración y ha puesto en duda la versión de Edson. El especialista ha considerado "poco probable" que Brandao no se haya sometido a algún tipo de tratamiento estético y ha apuntado que podría haberse realizado procedimientos como estimuladores o tratamientos láser para mejorar el aspecto de la piel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Jorge Azcón

Jorge Azcón, sobre las inminentes negociaciones del PP con Vox tras los resultados de las elecciones de Aragón: "Pueden pedir lo que quieran (…) Tienen que decidir ahora"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Arguiñano elabora dorada guisada: una receta ligera, rica en sabor y nutritiva

Edson, 58 años muy bien llevados

Edson, el hombre de 58 años que aparenta ser un adolescente: "Las personas no me creen"

Dos jubilados víctimas de inquiokupas

Dos jubilados víctimas de inquiokupas, arrepentidos de financiar a Podemos: "Esto no va de ideología, va de sentido común"

Albert Rivera
El Observatorio con Albert Rivera

Albert Rivera: "No me parece muy inteligente por parte de Patxi López decir que Felipe González no representa a los socialistas"

Pablo Bellido, PSOE C-LM
Crisis PSOE

El socialista Pablo Bellido pide elecciones generales a Pedro Sánchez: "No parece que nos vaya a llevar a una situación mejor"

Museo Nino Bravo
Lo vemos

Hablamos con el alcalde responsable del museo de Nino Bravo tras su polémico cierre: "Estamos muy afectados"

El museo de Nino Bravo ha cerrado a petición de la familia del cantante, después de que varios objetos presuntamente desaparecieran o se deterioraran. ¿Estaba conforme la familia con la gestión del Ayuntamiento?

Jorge Azcón
ARAGÓN

Jorge Azcón, sobre las inminentes negociaciones del PP con Vox tras los resultados de las elecciones de Aragón: "Pueden pedir lo que quieran (…) Tienen que decidir ahora"

El ganador de las elecciones de Aragón ha concedido una entrevista a Susanna Griso en la que avanzaba los próximos movimientos de su partido de cara a sacara adelante un Gobierno. Jorge Azcón también se refería al "fracaso histórico" del PSOE, así como a la polémica que generó en acto de cierre de campaña de los populares.

El otro gran legado de Manu en Pasapalabra: sus mejores poemas de despedida

Los mejores poemas de Manu: así se convirtió en el trovador de Pasapalabra

el cabreo de Susana con Joaquín por pedirle un incómodo favor a Daniela

"No me esperaba que hicieras que pidiera lo que pidió": el cabreo de Susana con Joaquín por pedirle un incómodo favor a Daniela

Confesiones madre e hija: Trancas y Barrancas exponen los secretos de Belén Rueda y Belén Écija

Confesiones madre e hija: Trancas y Barrancas exponen los secretos de Belén Rueda y Belén Écija

Publicidad