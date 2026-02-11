¿Qué ha sido de Asuman? El gran vacío en la mansión Korhan tras su marcha a Europa

En la cocina, el ambiente está tenso. Sevda y Aysen no dejan de hacerse preguntas sobre quién es la invitada que esperan esta mañana. Entre rumores, sale el nombre de Asuman, pero la realidad es otra: se fue hace tiempo a Europa. Tras la muerte de Fuat y todo el sufrimiento que pasó con la familia, Asuman decidió poner tierra de por medio para intentar sanar sus heridas lejos de los Korhan.

Ella siempre ha sido la persona que ponía paz cuando todo ardía. Ahora, sin Latif para organizar el servicio y sin Halis para dar órdenes, la mansión se siente rara. Asuman se fue para no ser juzgada por nadie y para poder, por fin, ser la dueña de su propia vida, lejos de las tradiciones que tanto daño le hicieron.

Sin embargo, en esta casa el pasado siempre termina volviendo y muchos se preguntan si su vida en el extranjero es definitiva o solo un descanso. ¿La volveremos a ver cruzando de nuevo la puerta de la mansión?

Un pasado de amor, traiciones y mucho dolor

Su vida en la familia empezó de una forma muy especial. Ella y Fuat se casaron por amor, algo que pocos hacían en esa familia. Sin embargo, sufrió mucho porque nunca pudieron tener hijos por un problema de salud de ella. Aun así, Fuat la quiso hasta el final y se despidió de ella con un "te quiero mucho" antes del accidente donde murió.

Cuando se quedó viuda y sola, Asuman intentó recuperar la ilusión con Doruk, su entrenador del gimnasio. Parecía que por fin alguien la quería bien, pero todo fue una mentira. Doruk la traicionó y grabó un vídeo íntimo para humillar a los Korhan.

Al principio, Halis la despreció y la echó de la familia por la vergüenza del vídeo. Pero después, el patriarca se dio cuenta de que ella solo había sido una víctima y se puso de su lado. Todo terminó de la peor manera con la muerte de Doruk, lo que dejó a Asuman con una lección que jamás olvidará.