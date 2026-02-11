Jacob Elordi atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera, consolidado como una de las estrellas jóvenes más cotizadas de Hollywood y con varios proyectos de alto perfil en el horizonte, incluido su papel en Frankenstein de Guillermo del Toro y su presencia en la temporada de premios. En plena vorágine promocional, el actor ha comenzado a señalar públicamente los caminos creativos que le gustaría explorar en el futuro, con España apareciendo de forma cada vez más recurrente en su radar personal y profesional.

Durante una conferencia en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Elordi ha hablado de su interés por rodar una película española y trabajar en otro idioma. A la pregunta del moderador sobre si le gustaría interpretar en una lengua extranjera, ha bromeado al principio con: "Solo en australiano", antes de reconocer: "Me gustaría hacer una película en español y hablar español en una película". La confesión ha provocado una ovación del público, aunque el propio actor ha matizado con humor: "No sé hablar español".

En ese mismo encuentro, Elordi también ha recomendado con entusiasmo Sirât, la película de Oliver Laxe nominada al Oscar, animando al público a verla sin informarse previamente: "No leas nada sobre ella, ve al cine con un amigo si puedes, cena algo después, vas a necesitar hablar de ella. Simplemente ve a verla".

Además, en el contexto de la temporada de premios, Elordi ha coincidido recientemente con Oliver Laxe en la cena de nominados a los Oscar, un gesto simbólico del cruce de caminos entre el actor australiano y uno de los nombres más destacados del cine español actual.

El intérprete ya había llamado la atención en el pasado al revelar su ascendencia española. Su abuelo, Joaquín Elordi, era vizcaíno y emigró a Australia, un origen del que el actor se ha mostrado orgulloso en varias ocasiones y que explica, en parte, su interés por el cine español y por conectar con ese vínculo familiar a través de su trabajo.

El próximo 15 de marzo, Elordi volverá a coincidir con el equipo de Sirât en la gala de los Oscar en Los Ángeles, donde la película de Laxe compite por mejor película internacional y mejor sonido, mientras él opta al premio a mejor actor de reparto por su papel como La Criatura en Frankenstein. Un encuentro que refuerza la curiosa conexión entre su momento en Hollywood y el actual impulso del cine español en la escena internacional.