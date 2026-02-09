Choque por la caza: el Gobierno quiere vetar a los menores y los cazadores hablan de “ataque a una forma de vida”

Raúl Sánchez, cazador y padre de dos menores de 12 y 15 años, ha pasado por Espejo Público para mostrar su rechazo frontal a la propuesta. En su caso, la caza es una tradición familiar que se remonta a generaciones.

"Sin los niños, la caza desaparece"

"Soy hijo, nieto y padre de cazadores. En mi familia todos lo somos. Esto es un atropello", denuncia.

Sánchez considera que impedir que los menores participen en jornadas de caza supone romper el relevo generacional y poner en peligro la supervivencia de esta actividad.

"No entiendo la caza sin mis hijos, mis primos o mis tíos. Es una forma de vida. Si nos quitan a los jóvenes, la caza se acaba", asegura.

Además, cree que la medida responde a un choque ideológico y generacional, alejado de la realidad del mundo rural.

"No es una actividad apta para menores"

En el lado contrario se sitúa Marta Carmona, diputada de Más Madrid, que defiende la propuesta del Ministerio. Carmona sostiene que la caza no es una actividad adecuada para niños y subraya su peligrosidad.

"Todos los años mueren entre 10 y 12 personas en accidentes de caza. La siniestralidad no es precisamente baja", afirma.

Violencia y normalización

La diputada va más allá y cuestiona el impacto educativo de la caza en menores, además de subrayar la alta peligrosidad y siniestralidad que implica esta práctica con armas de fuego.

"No es lo mismo explicar a un niño cómo llega la carne al plato que hacerle participar activamente en matar a un animal", señala.

Carmona considera que permitir la caza infantil contribuye a normalizar la violencia contra los animales desde edades tempranas, algo que, a su juicio, no encaja con los valores que debería promover la sociedad.

Un debate abierto

La posible prohibición ha reabierto el enfrentamiento entre el mundo urbano y rural, entre tradición y protección del menor. De momento, la propuesta del Ministerio sigue generando división y promete convertirse en uno de los debates más encendidos de los próximos meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.