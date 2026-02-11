Antena3
Racismo Inmobiliario

Racismo inmobiliario en España: "Me ven el nombre y ya me bloquean", la denuncia de Habid

El afectado, con 28 años residiendo en España a sus espaldas y DNI español, asegura que varias agencias se negaron a enseñarle viviendas solo por su nombre.

Racismo inmobiliario

Sofía Avendaño
El llamado “racismo inmobiliario” es uno de los temas del momento tras el testimonio de Habid. Este ciudadano, que lleva casi tres décadas residiendo en España, denuncia que ha sufrido discriminación a la hora de alquilar o comprar una vivienda por el simple hecho de tener un nombre extranjero.

“Llevo 28 años en España, tengo DNI español, solvencia económica...”, explicaba visiblemente afectado. Sin embargo, asegura que eso no ha sido suficiente para acceder en igualdad de condiciones al mercado inmobiliario. “Me ven el nombre y ya me bloquean, ni siquiera me dan la oportunidad”, lamenta.

Bloqueos antes de visitar la vivienda

Según relata, en varias ocasiones se interesó por inmuebles anunciados y, tras facilitar sus datos, dejó de recibir respuesta. Ni visitas concertadas ni explicaciones posteriores. Simplemente silencio.

Su abogado, Miguel Ruiz, técnico de vivienda, sostiene que existen pruebas que apuntan a un trato discriminatorio. “Habid ha hecho una labor de investigación tremenda. Ha denunciado a dos agencias inmobiliarias hasta que por fin, tras mucha insistencia ha llegado a la oficina de igualdad de Cataluña”, explica.

El caso, en manos de la Oficina de Igualdad

Tal y como detalla Ruiz, en el caso de Habid se ha podido acreditar que, únicamente por el nombre, ni siquiera se le ofrecía la posibilidad de visitar los pisos por los que preguntaba. Un filtro previo que, de confirmarse, podría vulnerar la normativa antidiscriminación vigente.

Mientras el procedimiento sigue su curso, Habid continúa sin poder mudarse. Su objetivo, asegura, no es solo encontrar vivienda, sino también visibilizar una práctica que, según denuncia, afecta a muchas más personas de las que creemos.

