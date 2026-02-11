Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los jugadores del Real Madrid se conjuran con una cena en el centro de Madrid

Toda la plantilla del Real Madrid cenó este martes en un restaurante de la capital de España antes de la recta final de la temporada, con LaLiga y la Champions League en juego.

La plantilla del Real Madrid en la cena en el centro de Madrid

La plantilla del Real Madrid en la cena en el centro de MadridIG: Vinícius Jr.

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Los futbolistas del Real Madrid celebraron anoche una cena de conjura en un restaurante de la capital de España, una cena en la que estuvieron todos los jugadores y que el propio Vinícius desveló en su cuenta de Instagram. Los jugadores, sin presencia del cuerpo técnico, se reunieron en el restaurante club 61.sixtyone, en la calle José Abascal, una cena que se produje justo una semana antes del playoff de la Champions League ante el Benfica.

Al encuentro no faltó ningún integrante de la primera plantilla madridista, incluidos los jugadores que en este momento están lesionados, Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. El brasileño Vinícius, posando sentado en la mesa junto a sus compatriotas Rodrygo y Militao, con Thibaut Courtois a su derecha, fue el encargado de publicar la imagen en su cuenta de Instagram junto a unos corazones.

El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete y tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, enlaza siete triunfos consecutivos en LaLiga, a un punto del liderato, y debe disputar la fase de repesca de la Liga de Campeones, tras caerse del top ocho en la última jornada, frente al Benfica.

Varios medios de comunicación informan que la cena se prolongó hasta la madrugada y que Vinícius y Mbappé fueron los que pagaron la cuenta. Raúl Asencio fue el último en abandonar el céntrico local en Madrid, pasadas las 02:45 de la madrugada.

61., el restaurante club clandestino al que van Arón Piper, Mbappé y Vinicius Jr

La cena de conjura de los futbolistas del Real Madrid se celebró en el 61., también conocido como sixtyone, y que es el nuevo proyecto del Grupo Mosh en la capital de España. La filosofía del 61., como explican medios como Voz Populi o El Periódico de España, es la discreción y una propuesta gastronómica liderada por el chef Franco Franceschini, con muchos platos a la brasa.

El local abrió sus puertas a comienzos de diciembre y entre sus comensales ya figuran Vinícius, Mbappé, Ester Expósito, Arón Piper o Ozuna. La revista GQ ha estado en el local, que se autodefine como art dinning club.

También detalla la propuesta gastronómica del 61., destacando las costillitas angus o el lenguado meunière, pasando por "sus tacos y sus empanadillas criollas, marca argentina de la cocina".

