El drama absoluto de Carlos, sin trabajo, sin casa y sin ayudas del 'escudo social' por sus inquiokupas: "Me dijo: 'Sé que de aquí no me puedes echar'"

En España hay más de 80.0000 viviendas en las que el inquilino ha dejado de pagar a su casero y no pueden ser desahuciadas. Mientras Podemos tacha de "asco absoluto" el acuerdo entre PSOE y PNV para dejar fuera de la exención de desahucio a viviendas propiedad de pequeños propietarios, los dueños de varias casas respiran algo, pero muchos siguen sufriendo situaciones inverosímiles e indignantes, y se ven sin casa donde vivir y sin ayudas.

Es el caso de Carlos, quien decidió poner en alquiler su vivienda en 2024 y ahora una inquilina se ha parapetado en su interior, no paga el alquiler, no se va y su desahucio quedó paralizado.

"No puedo ir ni a las juntas de vecinos"

El abogado del propietario le ha restringido cualquier comunicación con la problemática inquilina y es que puede ser objeto de una denuncia por acoso. Ni siquiera puede ir a las reuniones de propietarios por ese mismo motivo: "No puedo ir ni a las juntas de vecinos".

Carlos vive de alquiler y este mes finaliza su contrato de trabajo, además su casero necesita la vivienda para un hijo y tiene que abandonarla. Su horizonte inmediato es, pese a tener en propiedad una vivienda, que se queda sin trabajo y 'no tiene' dónde vivir. Asegura que recuperar su casa es su última opción: "Ni siquiera necesito el dinero, yo necesito mi casa". Le deben 16.000 euros.

Sin casa donde vivir y sin ayudas

Carlos se siente secuestrado y ha necesitado tratamiento psicológico, apenas duerme, reconocía. Explica su caso en detalle y afirma que es víctima de un presunto engaño, o de una estafa por lo que explica: "Alquilé mi vivienda a cuatro personas, tres con trabajo y una mujer que no tenía trabajo (…) Esos tres hombres al parecer nunca han llegado a vivir ahí. La mujer es la que se queda".

Justo cuando estuvo a punto de recuperar su casa, una de las inquilinas fue declarada vulnerable. La situación sería aún más indignante dado que la mujer "vulnerable según los informes de los servicios sociales", está subarrendando las demás habitaciones, según afirma Carlos que le han advertido varios vecinos.

Ha solicitado las ayudas correspondientes al arrendador, sin embargo ha recibido una negativa por respuesta, a ojos de las administraciones responsables él no está considerado como persona vulnerable: "Soy una de esas personas que mi casero necesita su casa para su hijo y yo no puedo disponer de mi vivienda".

