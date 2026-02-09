Susana Díaz lamenta el descalabro del PSOE en Aragón: "Mientras sigamos con este fariseísmo trilero seguirá galopando la ultraderecha"

Jon Echeverría, de 21 años, ha trabajado como interventor del PP en las elecciones de Aragón. Pese a que el PP que lidera Jorge Azcón en la comunidad ha perdido dos escaños respecto a las anteriores elecciones cree que "ha merecido la pena" adelantar los comicios y "este ha sido un buen resultado para Jorge Azcón". Echeverría pone como ejemplo otros resultados electorales como cuando Ayuso perdió 18 escaños en 2019 y contra todo pronóstico mantuvo el Gobierno, cuando Juanma Moreno sacó el menor número de escaños en la historia del PP de Andalucía esto fue una victoria porque derrotó al socialismo después de 40 años. "Aquí no podemos decir que por el hecho de que se haya dejado un punto de 35 esto sea una derrota".

Para el joven, después de las elecciones ahora es más fácil gobernar Aragón. "Antes era necesario el voto favorable de Vox, ahora basta la abstención de Vox para poder aprobar una medida", sentencia.

"Siempre acabamos en un tacticismo que es muy trilero"

Susana Díaz, senadora del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, opina que "siempre acabamos en un tacticismo que resulta muy trilero". Cree que muchas veces parece que lo importante es estar en el Gobierno y no gobernar. "En Andalucía el PSOE ganó y si no llega a ser por los votos de Vox no llegamos a salir del Gobierno".

"Gobernar es mucho más que ocupar el espacio en un Gobierno, es transformar la vida de la gente. Esto lo reclaman dentro y fuera de su partido. Azcón no lo va a reconocer pero tiene que estar arrepentido. En una comunidad autónoma que tenía dos años por delante de legislatura se ha accedido a un carrusel de elecciones para desgastar al Gobierno y esto ha castigado tanto al PP como al PSOE".

Susana Díaz cree que es importante que nos demos cuenta de que "la gente no quiere oír eso". "Mientras sigamos con este fariseísmo trilero seguirá galopando la ultraderecha y castigándonos a los españoles. Tenemos que hacer autocrítica, recuperar el diálogo interno, recuperar el partido como un espacio de encuentro y que se escuche a quien piensa diferente a ti, que no por eso es peor que tú".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.