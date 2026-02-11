Hablamos con el alcalde responsable del museo de Nino Bravo tras su polémico cierre: "Estamos muy afectados"

El museo de Nino Bravo, situado en la localidad natal del cantante, Aielo de Malferit, ha cerrado repentinamente. La decisión habría sido de la propia familia de Nino Bravo, que asegura querer "abrir un nuevo ciclo".

Pese al comunicado de la familia, algunos apuntan a que el motivo tras el cierre del museo se debe al descontento de estos con la gestión del Ayuntamiento. Durante los últimos meses, algunos objetos se habrían deteriorado o, incluso, habrían desaparecido.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Rafael Espí, alcalde responsable del museo de Nino Bravo, que asegura que la decisión del cierre no tiene nada que ver con el descontento de la familia. "Estamos muy afectados", señala, "siempre ha habido entendimiento y colaboración con la familia".

Juan Rafael Espí sostiene que durante su mandato siempre ha habido especial interés en mantener vivo el legado del cantante, algo que según él se ha visto reflejado en la inversión del Ayuntamiento. Una versión que choca de frente con la decisión del cierre del museo. ¿Está realmente conforme la familia con la gestión del museo?