Jorge Azcón, sobre las inminentes negociaciones del PP con Vox tras los resultados de las elecciones de Aragón: "Pueden pedir lo que quieran (…) Tienen que decidir ahora"

El ganador de las elecciones de Aragón ha concedido una entrevista a Susanna Griso en la que avanzaba los próximos movimientos de su partido de cara a sacara adelante un Gobierno. Jorge Azcón también se refería al "fracaso histórico" del PSOE, así como a la polémica que generó en acto de cierre de campaña de los populares.

Jorge Azcón

Las elecciones autonómicas de Aragón del pasado domingo han dejado un panorama político aún más incierto, con un "batacazo" del Partido Socialista, según Cándido Méndez, tras igualar los peores resultados de su historia en la comunidad; y un retroceso de dos escaños del Partido Popular, con un controvertido acto de cierre de campaña que genera dudas. Lo más evidente es el ascenso de Vox, que duplica de 7 a 14 su representación en las cortes aragonesas.

"Hay que cumplir esas reglas de la democracia"

Jorge Azcón consideraba un imponderable el adelanto electoral en Aragón por coherencia democrática, dada la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para la comunidad autónoma. Ahora el presidente de Aragón en funciones, que a todas luces lo seguirá siendo en esta legislatura que echará a andar, asegura que "toca gestionar los resultados de las urnas".

Sobre una teórica mayor dependencia del Partido Popular en Vox, después de los resultados obtenidos por los de Alejandro Nolasco, Azcón recordaba que ya ejercía la vicepresidencia y ahora "puede pedir" cualquier consejería o dirección general, proporcional al número de sus escaños, en las negociaciones que van a llevar a cabo ambos partidos y que prometen ser intensas, por las aumentadas pretensiones de Vox: "Tienen que decidir ahora".

Aseguraba el presidente de los aragoneses que ha enviado un mensaje a la formación verde, que ya ha respondido.

"La señora Alegría ha venido a Aragón a ser un peón de Pedro Sánchez"

"El Partido socialista tiene un fracaso histórico"

Jorge Azcón

También subrayaba la debacle del PSOE que encabezaba la exministra Pilar Alegría, quien encabezaba las listas autonómicas socialistas y a la que el líder del PP aragonés considera que estaba en Aragón para "defender los intereses de Sánchez, y hoy son los peores para España".

"No le voy a pedir la abstención al Partido Socialista", decía sobre unas posibles negociaciones con Alegría, justificándolo en que ya había manifestado su intención de no hacerlo y en el PP lo interpretan como una obstaculización de su investidura.

"La decisión la tomamos en Aragón"

La polémica generada por el acto de cierre de campaña con la participación de Vito Quiles no ha pasado inadvertida. Algunos analistas relacionan ese 'cameo' unas repercusiones negativas en el número de votos final del PP.

Azcón asumía como propia la intervención de quien él definía como periodista -muchos analistas lo ven como agitador-, y Susanna Griso dudaba si en realidad sería un activista y le recordaba que "los periodistas no arengamos a los simpatizantes, ni tampoco difundimos noticias falsas".

