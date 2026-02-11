Antena3
Albert Rivera: "No me parece muy inteligente por parte de Patxi López decir que Felipe González no representa a los socialistas"

Albert Rivera valora las críticas que el PSOE ha vertido sobre Felipe González tras decir que votará en blanco en las próximas elecciones. La sección 'El Observatorio con Rivera' regresa para analizar la actualidad política, marcada por la debacle socialista en Aragón.

Albert Rivera

Carina Verdú
Publicado:

"No me parece muy inteligente por parte de Patxi López decir que Felipe González no representa a los socialistas" dice tajante Albert Rivera. El ex presidente de Ciudadanos ha estado una semana más en Espejo Público analizando la actualidad política y Susanna Griso le ha preguntado por esta última polémica con el ex presidente del Gobierno. González ha asegurado que no se siente representado por los líderes socialistas actuales y que ha decidido votar en blanco en las próximas elecciones. Unas declaraciones que no han gustado al PSOE y en boca de Patxi López le han desacreditado.

Una autoridad incontestable

Se pregunta Albert Rivera si "¿hay alguien más importante en la democracia española que represente a los socialistas?". Cuenta Rivera que le conoce y le tiene aprecio personal pero que no siempre coincide en sus opiniones. "Puedes estar de acuerdo o no pero tiene 'autoritas', cuando habla se le escucha" y por eso dice que negarle esa autoridad es "un 'craso' error". Las palabras del expresidente también han encontrado seguimiento dentro de las filas del PSOE.

Le parece exagerada la reacción del PSOE porque "ni siquiera ha dicho que vaya a votar a otro partido, sólo ha dicho que no va a votar" apunta el ex presidente de Ciudadanos. "Felipe es patrimonio del liderazgo político de España y Europa", asegura y cuenta que es una referencia en muchos países de América Latina.

Tajante con Patxi López

Para Albert Rivera las palabras de Patxi López están fuera de lugar porque está intentando menospreciar a Felipe González. Por eso sentencia contundente: "Dice más, o algo peor de Patxi López que de Felipe González".

