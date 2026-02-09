Vox, el gran beneficiado de los adelantos electorales: "No os vamos a defraudar"

El PSOE y el PP se han culpado mutuamente. Pedro Sánchez ha defendido que los populares son "la puerta de entrada de la ultraderecha" y Alberto Núñez Feijóo se ha preguntado si lo que quiere Sánchez es "un Vox fuerte". Desde Ferraz afirman que el líder del PP se ha convertido "en el mejor jefe de campaña del señor Abascal". Y desde Génova sostienen que la "única estrategia" de Sánchez "ha sido polarizar, más y más",

Igual que sucedió en Extremadura, el ascenso de Vox en Aragón hará a los populares más dependientes de los de Abascal. "La respuesta de los aragoneses ha sido clara: quieren más Vox", ha afirmado Santiago Abascal. "El doble de Vox", ha reformulado el portavoz nacional José Antonio Fúster. Fúster ha asegurado que las ideas de su formación "representan el sentido común de una inmensa -creemos- mayoría de españoles". Y ha defendido que los aragoneses han premiado "la coherencia y el sentido común, porque nosotros no decimos una cosa en Aragón y otra distinta en Extremadura".

Defienden haber presentado "un proyecto claro", según Fúster: "Defensa del campo, apoyo a las familias, seguridad en las calles y en las casas, rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento", resume.

Vox vuelve a ser clave

De nuevo Vox vuelve a ser llave para formar gobierno: "No os vamos a defraudar", aseguraba este domingo el candidato Alejandro Nolasco, que en campaña ha identificado al PSOE con el PP "porque en el fondo son lo mismo", aseguró. La estrategia en campaña ha sido similar a la de Extremadura, con presencia del líder nacional en Aragón.

"No se presenta Santiago Abascal", llegó a aclarar Jorge Azcón en un mitin. Vox consolida una tendencia al alza que esperan sea reflejo de lo que podría suceder en las próximas autonómicas o incluso a nivel nacional.

Las exigencias de Vox

Vox quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP en Aragón, después de las elecciones de este domingo, con conserjerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.