Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Elecciones en Aragón

Vox, el gran beneficiado de los adelantos electorales: "No os vamos a defraudar"

El partido presidido por Santiago Abascal defiende haber presentado "un proyecto claro" y cree que los aragoneses han premiado "la coherencia y el sentido común".

Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas

Vox, sobre sus resultados en Aragón: “El doble de Vox” | EUROPAPRESS

Publicidad

El PSOE y el PP se han culpado mutuamente. Pedro Sánchez ha defendido que los populares son "la puerta de entrada de la ultraderecha" y Alberto Núñez Feijóo se ha preguntado si lo que quiere Sánchez es "un Vox fuerte". Desde Ferraz afirman que el líder del PP se ha convertido "en el mejor jefe de campaña del señor Abascal". Y desde Génova sostienen que la "única estrategia" de Sánchez "ha sido polarizar, más y más",

Igual que sucedió en Extremadura, el ascenso de Vox en Aragón hará a los populares más dependientes de los de Abascal. "La respuesta de los aragoneses ha sido clara: quieren más Vox", ha afirmado Santiago Abascal. "El doble de Vox", ha reformulado el portavoz nacional José Antonio Fúster. Fúster ha asegurado que las ideas de su formación "representan el sentido común de una inmensa -creemos- mayoría de españoles". Y ha defendido que los aragoneses han premiado "la coherencia y el sentido común, porque nosotros no decimos una cosa en Aragón y otra distinta en Extremadura".

Defienden haber presentado "un proyecto claro", según Fúster: "Defensa del campo, apoyo a las familias, seguridad en las calles y en las casas, rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento", resume.

Vox vuelve a ser clave

De nuevo Vox vuelve a ser llave para formar gobierno: "No os vamos a defraudar", aseguraba este domingo el candidato Alejandro Nolasco, que en campaña ha identificado al PSOE con el PP "porque en el fondo son lo mismo", aseguró. La estrategia en campaña ha sido similar a la de Extremadura, con presencia del líder nacional en Aragón.

"No se presenta Santiago Abascal", llegó a aclarar Jorge Azcón en un mitin. Vox consolida una tendencia al alza que esperan sea reflejo de lo que podría suceder en las próximas autonómicas o incluso a nivel nacional.

Las exigencias de Vox

Vox quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP en Aragón, después de las elecciones de este domingo, con conserjerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan "cambios" en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

Urna electoral

Publicidad

España

Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas

Vox, el gran beneficiado de los adelantos electorales: "No os vamos a defraudar"

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Feijóo en la Junta Directiva Nacional del PP

Feijóo celebra la victoria del PP en Aragón: "La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta"

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla
Caso Errejón

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

Mapa por municipios elecciones Aragón 2026
ELECCIONES ARAGÓN

Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Aragón

Alejandro Nolasco en Espejo Público
Elecciones Aragón

Alejandro Nolasco (Vox) analiza los resultados electorales de Aragón: "Al PP le ha salido el tiro por la culata"

Vox aparece imparable en las elecciones de Aragón exhibiendo un ascenso que le permite condicionar la estrategia de pactos que necesitan los populares tras estos comicios. Analizamos la situación con Nolasco en Espejo Público.

Javier Sánchez
Elecciones Aragón

Análisis de la resaca electoral tras el 8-F en Aragón con politólogos: "Si no querías VOX toma dos tazas"

Analizamos con los politólogos Javier Sánchez y Tarek Jaziri-Arcona los resultados de las elecciones en Aragón.

Urna electoral

Cuándo son las próximas elecciones en España: guía de todas las convocatorias en 2026

Txeroki sale de la cárcel

Así ha sido la salida de la cárcel de Txeroki, el exjefe de ETA

Jorge Azcón vota en las elecciones de Aragón

Elecciones Aragón 2026 en directo: Los ocho candidatos ya han votado y la participación es del 40,93%

Publicidad