Lara Hernández (Sumar): "Ante la inacción de las comunidades autónomas se ha abierto el falso debate de la okupación"

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, afirmaba en el programa de Carlos Alsina, en Onda Cero, que para ella la okupación no existe. Incluso lanzaba una pregunta directa:

“¿Cuánta gente conocéis con este problema? Yo ninguna”.

Horas después, en Espejo Público, defendía que se trata de un fenómeno muy reducido, que afecta solo al 0,057% del parque de viviendas en España.

Los colaboradores del programa tacharon de frívola la afirmación, recordando que, aunque los datos sean bajos, el problema existe y afecta gravemente a quienes lo sufren.

Como ejemplo, se citó que en el portal Idealista hay más de 24.000 viviendas anunciadas a la venta con okupas en su interior.

“El fenómeno existe, pero hablemos de los desahucios”

Lara Hernández matizó su postura asegurando que el fenómeno social existe, pero que su foco está en las personas que se quedan sin casa. Una posición que fue cuestionada en plató, donde se insistió en que las víctimas de la okupación también necesitan visibilidad y una regulación clara.

Para Hernández, la clave pasa por regular el mercado de la vivienda para acercarse a una solución real del problema.

El testimonio de Gaspar, víctima de okupación

Durante el debate intervino Gaspar, víctima de okupación, que relató su caso en primera persona.

Según explicó, una mujer drogodependiente ocupó su vivienda durante años. Logró echarla asumiendo un elevado coste económico, tras descubrir que había convertido la casa en un narcopiso. Fue desahuciada en octubre, pero en enero volvió a okupar la vivienda.

Gaspar aseguró que incluso llegó a intentar quemar su casa.

Medios, audiencias y realidad

La periodista Samantha Villar reconoció que quizá los medios de comunicación pueden resultar alarmistas con el tema, en parte por su impacto en audiencia, pero subrayó que no se puede negar la existencia del problema.

Lara Hernández volvió a insistir en que en España hay más desahucios que okupaciones, dejando el debate abierto.

