Momentos de enorme tristeza para la familia de David Bisbal tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, este martes 10 de febrero en Almería. Tenía 84 años y desde hacía tiempo padecía Alzheimer, enfermedad que se había agravado en los últimos meses y que finalmente no ha podido superar.

Conocido popularmente como Pepe Bisbal, fue uno de los grandes nombres del boxeo español en la década de los 60. A lo largo de su carrera conquistó siete Campeonatos de España en la categoría de peso ligero, un hito que lo convirtió en uno de los boxeadores más destacados y queridos del país.

David Bisbal junto a sus padres | Gtres

Su carácter luchador dentro y fuera del ring marcó profundamente a quienes le rodeaban y esa actitud también la trasladó a su vida personal. Tal y como el propio David ha contado en distintas entrevistas a lo largo de los años, su padre fue un hombre trabajador, exigente pero profundamente protector con sus hijos. Tras retirarse del boxeo, trabajó como conductor de autobús en Almería, sacando adelante a su familia con esfuerzo y constancia. El cantante ha recordado en más de una ocasión que fue su padre quien le inculcó la cultura del sacrificio, la humildad y la importancia de no rendirse nunca, valores que marcaron su trayectoria desde sus inicios en la música.

El exdeportista falleció acompañado en todo momento por el cariño de su mujer, María Ferre, y de sus tres hijos: José María, María del Mar y David. El cantante no dudó en cancelar sus compromisos profesionales para regresar a su tierra y permanecer al lado de su padre hasta el final.

Visiblemente afectado, el artista se despedía de su padre con un emotivo mensaje en redes sociales. "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió junto a varias imágenes de su juventud, recordando su faceta como campeón y como padre. Horas más tarde, David acudía al tanatorio de Almería acompañado por su mujer, Rosanna Zanetti, accediendo por una puerta secundaria para evitar la atención mediática en este duro momento.

Por su parte, su hermana María del Mar Bisbal atendió a la prensa a su llegada a la capilla ardiente, arropada por varios familiares y visiblemente emocionada. Vestida de luto, agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas y confesó que, pese a la devastación, encuentran consuelo en que su padre "está descansando".

María del Mar Bisbal atendiendo a la prensa | Europa Press

"Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y con todo nuestro amor", expresaba entre lágrimas, reflejando el sentir de una familia que despide no solo a un campeón del ring, sino al pilar de su vida. Sus palabras reflejan a una familia muy unida que ha acompañado al exboxeador hasta el final. Según ha explicado, todos permanecieron junto a él en sus últimos días, arropándolo y haciéndole sentir el cariño que siempre hizo sentir en casa.