Jordi Sevilla llama "cobarde" a Susana Díaz: "¿Vamos a estar callados viendo cómo se hunde el PSOE?"

En el programa Espejo Público, el exministro socialista Jordi Sevilla lanza una dura reflexión tras los malos resultados del PSOE en Aragón. Sevilla cuestiona la falta de autocrítica interna y alerta de que el partido “no puede seguir sin hacer nada”.

Jordi Sevilla en Espejo Público.

Dice Jordi Sevilla que le indigna que el debate político se esté centrando en el fracaso del Partido Popular o en la reorganización de la izquierda, mientras no se habla de la reflexión interna del PSOE.

Asegura que los resultados de Aragón son el “remache final” de una cadena de malos resultados autonómicos y se pregunta qué está haciendo el partido para revertir la situación.

Subraya que, sin cambios, es “absurdo” pensar que el PSOE pueda llegar en buenas condiciones a las próximas elecciones generales.

Críticas al liderazgo y al discurso de Pedro Sánchez

El exministro dice que no ha habido una autocrítica real por parte de Pedro Sánchez, y que el único mensaje trasladado ha sido culpar al PP por el adelanto electoral.

Asegura que el PSOE se ha instalado en un discurso de “las dos Españas” basado en el miedo a la derecha, una estrategia que, a su juicio, ya no moviliza a un electorado socialista “cansado”.

Añade que el aislamiento entre los grandes partidos constitucionalistas es una “anormalidad política” que perjudica la democracia y bloquea debates clave como la vivienda o las infraestructuras.

Un partido sin debate interno

Sevilla dice que el PSOE está rodeado de “fans del líder” y carece de espacios reales de debate interno.

Asegura que las decisiones no se discuten, que las agrupaciones están vacías o cerradas y que los comités federales ya no se parecen a los de etapas anteriores.

Concluye que aún están a tiempo de cambiar el rumbo político, pero insiste en que primero el partido debe reconocer que se está equivocando y abrir un debate sincero. Entiende que los jóvenes estén desencantados con el PSOE y digan: "Esto no merece la pena para esto voto a Vox porque no me está siendo útil la democracia".

Sevilla no comparte la tesis de algunos socialistas como Susana Díaz que creen que ahora no es el momento de hablar de otros espacios en el PSOE con las elecciones de Aragón y Extremadura encima de la mesa. "Esa es la muleta de los cobardes, si no se dice cuando hay que decirle no se dice nunca porque siempre hay campañas, vamos a estar callados permanentemente viendo cómo se hunde el PSOE?", se preguntaba.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

