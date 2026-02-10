Las amenazas de los okupas de un narcopiso en Galicia: "Que llamen a a Policía que me queda gente fuera para matar a los chivatos"

Venta de droga a plena luz del día, insultos constantes y amenazas incluso contra una menor de 13 años. “Que llamen a la Policía, que yo me voy para la cárcel y me queda gente fuera para ir a matarlos a los chivatos”.

Las amenazas no dejan lugar a dudas. La okupa del piso lanza mensajes explícitos a los vecinos que se atreven a denunciar. Desde hace casi dos años, Lourdes —nombre ficticio— y su familia viven una escalada de violencia verbal y psicológica: “Desde hija de puta, vieja amargada, de todo. Los insultos fueron a más. Estamos muertos de miedo, totalmente desprotegidos. Nadie nos echa un cable”.

Les da igual el destinatario de sus amenazas: “Si mis hijos llevan un susto, sus hijas también lo llevan. A mí las denuncias me las paso por el c***”. El miedo ha condicionado por completo la vida de la menor. “Mi hija está aterrorizada. Hay que acompañarla al colegio, recogerla de las extraescolares, bajar las escaleras con ella, coger el ascensor… Tiene miedo a salir de casa”, explica Lourdes.

Lourdes denuncia que no se trata solo de una okupación, sino de un punto activo de venta de droga: “Ella, su marido y su hija mayor, de 13 años, también repartían. Bajaban a entregar la sustancia. Ahora suben todos, todo el día llamando al telefonillo y entrando en la casa”. Un flujo constante de personas, a cualquier hora, que ha convertido el edificio en un foco de inseguridad.Lejos de achantarse tras las denuncias, la okupa redobla las amenazas: “Ahora lo voy a hacer peor, voy a quemar coches, quemar puertas, quemar todo”, asegura la okupa.

Nuestro equipo ha intentado hablar con los okupas, pero se niegan a responder a nuestras preguntas.La desesperación es total: “¿Qué tengo que coger las maletas e irme del piso con mi familia? No. Lo siento, pero no. Pido por favor ayuda”, ruega Lourdes.

El consejo legal: Fiscalía de Menores

La abogada Beatriz de Vicente es clara: “Presentaría denuncia y recabaría pruebas de que la menor está siendo utilizada para la venta de drogas y lo pondría en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Esa niña es una víctima de sus propios padres”.

Lourdes, sin embargo, se siente abandonada por las instituciones: “Eso es competencia de las autoridades, de la asistenta social y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, no de los vecinos recopilar pruebas”. Mientras tanto, el miedo sigue instalado en este edificio gallego, donde vivir en tu propia casa se ha convertido en una auténtica pesadilla.