El socialista Pablo Bellido pide elecciones generales a Pedro Sánchez: "No parece que nos vaya a llevar a una situación mejor"
Pablo Bellido es el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de las Cortes de dicha comunidad autónoma. En unas declaraciones recientes abogaba por unos comicios nacionales a fin de detener la sangría de votos que está sufriendo el partido en las últimas elecciones autonómicas.
Felipe González ha dejado claro que no votará al PSOE en las próximas elecciones generales de ser Pedro Sánchez el cabeza de cartel, algo que por la postura que venía manifestando el expresidente podía intuirse. En las últimas horas se ha sumado un nuevo díscolo socialista a las listas de críticos con la actual deriva del PSOE: Pablo Bellido.
¿Un oscuro futuro?
La presente legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez "está ciertamente complicada", decía Pablo Bellido al mismo tiempo que considera conveniente abrir un debate serio en el seno del Partido Socialista sobre una convocatoria de elecciones generales. Expone como argumentos las dificultades para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, o la existencia de "un Gobierno progresista en un parlamento conservador", y lo hace para concluir que el horizonte que vislumbra "no parece que nos vaya a llevar a una situación mejor".
Un perjuicio y un debilitamiento
Sobre los últimos acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con las distintas formaciones políticas, el presidente del Parlamento de Castilla-La Mancha destaca "el elevado coste de aprobar cualquier cosa". Considera los resultados autonómicos cosechados por el PSOE en Extremadura y Aragón una consecuencia de que "la sociedad vota en clave nacional" en las elecciones autonómicas.
Esa lectura del electorado, como si de unas elecciones nacionales se trataran, repercute negativamente en las listas intermedias del PSOE, y en quienes las componen según Pablo Bellido: "No se juzgan sus propuestas políticas, sino decisiones que no están tomando ellos, hay un perjuicio para estos compañeros y un debilitamiento del partido".
Pese a todo y a diferencia de Felipe González, Bellido deja claro que como militante del PSOE se siente en la obligación de dar su voto a la formación en todas y cada una de las citas electorales, independientemente de quién esté al timón y del rumbo que decida.
