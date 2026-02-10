Susanna Griso, sobre el grito de una vecina de Jaén a Pedro Sánchez: "Yo le diría algo parecido, se le ve demacrado"

Pedro Sánchez ha visitado algunas de las localidades más afectadas por el temporal en Jaén y Granada donde las lluvias han provocado desalojos y destrozos a su paso. El presidente del Gobierno fue recibido ente aplausos en Villanueva de la Reina (Jaén). Allí, varias vecinas se acercaron al líder del PSOE para hablarle en primera persona: "Come un poquillo, que estás muy delgado", "fuerza que estamos contigo", eran algunos de los mensajes que quisieron trasladarle estas mujeres.

En redes sociales hay quien cree que estas vecinas eran en realidad figurantes que habían sido designadas a propósito para lanzarle estos mensajes a Sánchez ante la opinión pública. Una tesis que no refrenda el director de The Objective Álvaro Nieto. "No hay que ser de derechas para decirle eso a Pedro Sánchez, cualquiera que lo vea se da cuenta de que está muy delgado", mantenía en el plató de Espejo Público.

"Yo le diría que comiera porque es verdad que se le ve demacrado"

Susanna Griso se unía a la opinión de estas vecinas: "Yo le diría algo parecido, es que está muy delgado. A mí me sale la vena maternal y le diría que comiera porque es verdad que se le ve demacrado".

A quien le parecía "absurdo" que existiera la tesis de que las vecinas pudieran ser figurantes es a la activista Afra Blanco. "Hablamos del presidente del Gobierno y a mucha gente le gusta", espetaba Afra.

"Tenemos un temporal que no se llama Pedro Sánchez y que se puede controlar"

Blanco añadía a su discurso que lo que está sucediendo en Andalucía a consecuencia de temporal "nos obliga a recordar una cuestión". "Hoy triunfa e ilusiona en España a través del odio un partido que defiende una rebaja total y radical de los impuestos como es Vox, precisamente se va a lanzar un paquete de ayudas al campo necesario. Ese paquete de ayudas lo pagamos entre todos y es para ayudar a los agricultores ante las desgracias de un temporal que no se llama Pedro Sánchez, sino que no se puede controlar y que los impuestos están para ello".

