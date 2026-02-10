Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Ciberacoso

La violencia tras las pantallas: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido acoso digital

El 78% asegura haber recibido amenazas, insultos o mensajes hirientes, según un estudio de la organización Plan International.

Un joven con el móvil

La violencia tras las pantallas | Freepik

Publicidad

Silvia López
Publicado:

Hoy se celebra el Día de Internet Segura y Plan International, organización que trabaja por la igualdad de las niñas y los derechos de la infancia y la juventud, ha presentado en Madrid su último informe '(Des)protegidos online', elaborado a partir de encuestas a jóvenes madrileños.

Los datos que arroja son muy preocupantes: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido en alguna ocasión ciberacoso. El 84% de los jóvenes encuestados asegura "haber recibido mensajes insistentemente buscando quedar o intimar, incluso cuando no ha contestado o ha rechazado a la persona". Más de la mitad cree que es necesario reforzar los sistemas de prevención y denuncia.

Un acoso "24/7"

Laura Cuesta, experta en educación digital para familias y centros educativos, ha señalado que se trata de un acoso "24/7 que ya no termina a las 5 de la tarde cuando salen del colegio" y que esto "afecta emocionalmente mucho más a los menores". Además han detectado que 1 de cada 3 "lo ha normalizado, cree que es el día a día en la vida digital", asegura Julia López, gerente de incidencia política de Plan International, "y ya no reacciona".

María Angustias Salmerón, pediatra especialista en adolescencia, ha dicho que "cualquier cambio sustancial en su comportamiento nos debe alertar". Ha advertido también de los riesgos de la Inteligencia Artificial: "ya no hace falta que tú te desnudes, con que tenga una imagen tuya la puede transformar o aunque no la tenga".

Proteger a los menores, la prioridad

"Es urgente aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital para impulsar medidas que ya llegan tarde. Por eso, desde Plan International, pedimos un acuerdo de país que ponga su protección en el centro”, afirmó David del Campo, director de Incidencia Política y Comunicación de Plan International.

"No se trata de expulsar a la infancia de los espacios digitales", ha añadido, "sino de diseñar y asegurar que el entorno online es seguro para todos, especialmente para los más vulnerables".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

Publicidad

Economía

Un joven con el móvil

La violencia tras las pantallas: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido acoso digital

España continúa empeorando en el índice de percepción de la corrupción tras caer otros tres puestos

España obtiene su peor dato en corrupción en 30 años: baja puestos y se sitúa por detrás de Arabia Saudí y Ruanda

Una ama de casa

RAI, así es la ayuda de 480 euros del SEPE más desconocida

Precio del oro
Inversiones

Cuánto cuesta un gramo de oro en España

Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana
HUELGA TRENES

Trenes cancelados y retrasos en el primer día de huelga: "No se están cumpliendo los servicios mínimos"

Reuniones entre los sindicatos de maquinistas y Transportes
Huelga Renfe

La huelga de trenes queda desconvocada tras un acuerdo "histórico" basado en la mejora de infraestructura y medidas de seguridad

Este lunes comenzaba el primero de los tres días de huelga que había convocada por los maquinistas. Protestaban por la inseguridad y la falta de mantenimiento que se ha puesto sobre la mesa tras los trágicos accidentes de Adamuz y Gelida.

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal son las grandes preocupaciones de la población actual
Gastos

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal, las grandes preocupaciones de la población

La subida de precios en la cesta de la compra, la inflación, la dificultad para acceder a una vivienda y la ocupación ilegal son algunas de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Al consumidor no le queda otra que poner en marcha estrategias que les ayuden a salir adelante. Para muchos lo más importante es resolver como llegar a fin de mes.

Imagen de archivo de usuarios de los trenes de Alta Velocidad

Servicios mínimos y más de 330 trenes cancelados ante la huelga de maquinistas del 9 de febrero

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España

Publicidad