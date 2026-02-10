La violencia tras las pantallas: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido acoso digital

Hoy se celebra el Día de Internet Segura y Plan International, organización que trabaja por la igualdad de las niñas y los derechos de la infancia y la juventud, ha presentado en Madrid su último informe '(Des)protegidos online', elaborado a partir de encuestas a jóvenes madrileños.

Los datos que arroja son muy preocupantes: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido en alguna ocasión ciberacoso. El 84% de los jóvenes encuestados asegura "haber recibido mensajes insistentemente buscando quedar o intimar, incluso cuando no ha contestado o ha rechazado a la persona". Más de la mitad cree que es necesario reforzar los sistemas de prevención y denuncia.

Un acoso "24/7"

Laura Cuesta, experta en educación digital para familias y centros educativos, ha señalado que se trata de un acoso "24/7 que ya no termina a las 5 de la tarde cuando salen del colegio" y que esto "afecta emocionalmente mucho más a los menores". Además han detectado que 1 de cada 3 "lo ha normalizado, cree que es el día a día en la vida digital", asegura Julia López, gerente de incidencia política de Plan International, "y ya no reacciona".

María Angustias Salmerón, pediatra especialista en adolescencia, ha dicho que "cualquier cambio sustancial en su comportamiento nos debe alertar". Ha advertido también de los riesgos de la Inteligencia Artificial: "ya no hace falta que tú te desnudes, con que tenga una imagen tuya la puede transformar o aunque no la tenga".

Proteger a los menores, la prioridad

"Es urgente aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital para impulsar medidas que ya llegan tarde. Por eso, desde Plan International, pedimos un acuerdo de país que ponga su protección en el centro”, afirmó David del Campo, director de Incidencia Política y Comunicación de Plan International.

"No se trata de expulsar a la infancia de los espacios digitales", ha añadido, "sino de diseñar y asegurar que el entorno online es seguro para todos, especialmente para los más vulnerables".

