Mejores momentos | 11 de febrero

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’

¡Qué mala suerte ha tenido la concursante del atril rojo! Mira que es difícil hacer la misma tirada tres veces seguidas.

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’

Bea cae tres veces consecutivas en el ‘Se lo doy’ y termina con un ‘Pierde turno’

Bea ha conseguido levantar algunas letras de este panel a pesar de los inconvenientes.

La primera vez que ha caído en el ‘Se lo doy’, la del atril rojo ha tenido que deshacerse del ‘Me lo quedo’ y se lo ha dado a Jota, quien momentos después ha sabido aprovecharlo en una jugada monumental.

Después, Bea ha conseguido acumular 25 euros en su atril, pero por poco tiempo, porque acto seguido ha vuelto a caer en el ‘Se lo doy’. Pero en esta ocasión el agraciado ha sido el del atril azul.

Y no contenta con lo que ha repartido hasta ahora, cuando ha cambiado la tirada que le ha llevado anteriormente al gajo del ‘Se lo doy’, ha tenido la mala suerte de caer en el ‘Pierde turno’. ¡Vaya faena!

