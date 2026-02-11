Antena3
"María, tienes que despertar": el 15 de marzo, atresplayer estrena la segunda temporada de Entre Tierras

Megan Montaner, Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda y Clara Garrido, entre otros, estarán en esta nueva tanda de 10 episodios que podrás ver primero en atresplayer, y más tarde en Antena 3.

Entre Tierras 2

El próximo 15 de marzoatresplayer estrena la segunda temporada de Entre Tierras. Tras convertirse en la serie más vista de la televisión en 2024, la ficción protagonizada por Megan Montaner vuelve con nuevas historias.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Los nuevos capítulos volverán a acercarnos a la historia de María, con nuevos personajes que harán que esta segunda temporada sea mucho más emocionante que la primera.

El dolor por perder a Manuel, seguirá muy presenta en esta nueva tanda de capítulos. Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de Entre tierras contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno. Su rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Series

