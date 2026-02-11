Los actores desvelan por qué no te puedes perder Perdiendo el juicio, mañana estreno en Antena 3

Mañana llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la serie que cuenta la historia de Amanda Torres, una exitosa abogada que ve cómo su vida se desmorona tras el estallido de su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Un punto de inflexión que marca el inicio de una caída… y de una posible redención.

Con motivo del estreno, Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Daniel Ibáñez, Carol Rovira, Alfonso Lara y Lucía Caraballo han compartido con nosotros las razones por las que no deberías perderte la serie.

"Os van a emocionar las historias"

“El elenco es muy potente y tiene un tono diferente a lo que estamos acostumbrados”, nos confesaba Carol Rovira, destacando la personalidad única de la ficción.

Por su parte, Manu Baqueiro lo tiene claro: “Os van a emocionar las historias”.

Y María León asegura que la clave está en la variedad de personajes: “Con la cantidad de diversidad y de colores que hay, seguro que os identificáis con alguno”.

Drama, emoción y personajes llenos de matices se unen en esta nueva apuesta de ficción que se estrena mañana a las 23.00 horas en Antena 3.