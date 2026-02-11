Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00h

Los actores desvelan por qué no te puedes perder Perdiendo el juicio, mañana estreno en Antena 3

El elenco de la serie comparte los motivos por los que la historia de Amanda promete conquistar al público desde el primer episodio.

María León

Publicidad

Mañana llega a Antena 3 Perdiendo el juicio, la serie que cuenta la historia de Amanda Torres, una exitosa abogada que ve cómo su vida se desmorona tras el estallido de su trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Un punto de inflexión que marca el inicio de una caída… y de una posible redención.

Con motivo del estreno, Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Daniel Ibáñez, Carol Rovira, Alfonso Lara y Lucía Caraballo han compartido con nosotros las razones por las que no deberías perderte la serie.

"Os van a emocionar las historias"

Manu Baqueiro

“El elenco es muy potente y tiene un tono diferente a lo que estamos acostumbrados”, nos confesaba Carol Rovira, destacando la personalidad única de la ficción.

Por su parte, Manu Baqueiro lo tiene claro: “Os van a emocionar las historias”.

Y María León asegura que la clave está en la variedad de personajes: “Con la cantidad de diversidad y de colores que hay, seguro que os identificáis con alguno”.

Drama, emoción y personajes llenos de matices se unen en esta nueva apuesta de ficción que se estrena mañana a las 23.00 horas en Antena 3.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Kaya Albora

Kaya Albora, el hijo rebelde del clan que pondrá a su familia en peligro en En tierra lejana

María León

Los actores desvelan por qué no te puedes perder Perdiendo el juicio, mañana estreno en Antena 3

Çagla

"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"
Renacer 10 de febrero

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso
Renacer 10 de febrero

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche
Renacer 10 de febrero

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

La amiga de Çagla intenta que el doctor no se vaya y le abre su corazón en una situación de máxima tensión.

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”
Renacer 10 de febrero

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”

Aunque la ginecóloga tiene que seguir en reposo y haciendo revisiones periódicas, ya puede volverse a casa con su hija.

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

Roser Tapias

Disfruta del making of de la última secuencia de Roser Tapias en Sueños de libertad: "Me siento muy agradecida a María"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intentará recuperar a Begoña

Publicidad