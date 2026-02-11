Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El 17 de febrero

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

La ficción, que ha conquistado las tardes de Antena 3, emite el próximo martes 17 de febrero su capítulo 500.

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Publicidad

En Sueños de libertad estamos de celebración. La serie líder de la sobremesa cumple 500 capítulos cargados de emoción, nuevos personajes, tramas y grandes decorados, que gracias a un gran equipo y un gran elenco, ya han convertido a Sueños de libertad en la serie diaria más vista de la televisión.

A finales de febrero de 2024 se estrenaba la serie, y casi dos años después, Sueños de libertad se ha consolidado un éxito imparable. La ficción es líder cada tarde, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

Sueños de libertad celebra sus 500 capítulos el próximo martes 17 de febrero, inmersa en una nueva temporada marcada por la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Itziar Atienza, Ana Carlota Fernández o Xenia Tostado, quienes con sus personajes llegan pisando fuerte y dispuestos a revolucionarlo todo.

Estas nuevas incorporaciones se suman a Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón , Dani Tatay y el resto de protagonistas que con sus personajes nos tienen totalmente enganchados a esta emocionante historia.

¿Podrán volver algún a estar juntos Begoña y Andrés?, ¿los De la Reina acabarán para siempre con Gabriel?, ¿Qué secretos oculta Valentina o Pablo Salazar?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.

¡A por 500 capítulos más!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

Entre Tierras 2

"María, tienes que despertar": el 15 de marzo, atresplayer estrena la segunda temporada de Entre Tierras

Kaya Albora

Kaya Albora, el hijo rebelde del clan que pondrá a su familia en peligro en En tierra lejana

María León
A las 23.00h

Los actores desvelan por qué no te puedes perder Perdiendo el juicio, mañana estreno en Antena 3

Çagla
Sus inseguridades

"Me da miedo ser una carga para vosotros": Çagla comparte sus traumas y miedos con Seren

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"
Renacer 10 de febrero

Evren vuelve a marcharse sin despedirse de Bahar: "Esto acaba aquí"

La médico se queda completamente destrozada al ver que el doctor no ha querido hablar con ella antes de irse a África.

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso
Renacer 10 de febrero

¡Nueva pareja en el hospital! Çagla acepta la propuesta de Harun y se funden en un romántico beso

La amiga de Bahar le ayuda a robar la carta de Evren y detiene a Harun lanzándose a besarlo y afirmando que acepta salir con él.

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

“Te quiero de verdad”: Bahar se sincera y le pide a Evren que no se marche

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”

Harun le da el alta a Rengin: “Los resultados están bien”

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

“Solo quiero irme de una vez”: Evren le entrega a Harun una carta de despedida para Bahar

Publicidad