Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, celebra 500 capítulos con más emoción que nunca

En Sueños de libertad estamos de celebración. La serie líder de la sobremesa cumple 500 capítulos cargados de emoción, nuevos personajes, tramas y grandes decorados, que gracias a un gran equipo y un gran elenco, ya han convertido a Sueños de libertad en la serie diaria más vista de la televisión.

A finales de febrero de 2024 se estrenaba la serie, y casi dos años después, Sueños de libertad se ha consolidado un éxito imparable. La ficción es líder cada tarde, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

Sueños de libertad celebra sus 500 capítulos el próximo martes 17 de febrero, inmersa en una nueva temporada marcada por la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Itziar Atienza, Ana Carlota Fernández o Xenia Tostado, quienes con sus personajes llegan pisando fuerte y dispuestos a revolucionarlo todo.

Estas nuevas incorporaciones se suman a Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón , Dani Tatay y el resto de protagonistas que con sus personajes nos tienen totalmente enganchados a esta emocionante historia.

¿Podrán volver algún a estar juntos Begoña y Andrés?, ¿los De la Reina acabarán para siempre con Gabriel?, ¿Qué secretos oculta Valentina o Pablo Salazar?

No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.

¡A por 500 capítulos más!