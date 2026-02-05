Las diferencias entre Paco Marhuenda y Rita Maestre, por la restricción de las redes sociales a menores: "Déjame que haga el ridículo"

El debate sobre el acceso de menores de edad a las redes sociales lleva tiempo sobre la mesa. Los algoritmos y los contenidos muchas veces resultan nocivos para las mentes en desarrollo. Pedro Sánchez anunciaba que España se unirá a países como Australia, Francia o Portugal en restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, haciendo responsables a las plataformas.

El periodista Álvaro Nieto atribuía a los magnates tecnológicos que han salido de inmediato a atacar a Pedro Sánchez, una voluntad de alertar sobre un plan que "va contra las libertades". Anteponía el director de 'The Objective' el derecho a la privacidad y anonimato del individuo en las redes sociales.

"Mal por los mayores y por los menores"

Rita Maestre y Susanna Griso se pronunciaban a favor de esa pérdida del anonimato completo, que dota de una impunidad en muchos casos: "En las redes sociales se cometen crímenes y esos crímenes tienen que poder ser perseguidos por las autoridades, cosa que ahora no pasa (…) Eso está mal por lo mayores y por los menores".

"A mí eso me preocupa"

"Las redes sociales son lugares de libertad de expresión, pero también donde suceden cosas muy duras", sentenciaba la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, que también destacaba las dificultades que existen actualmente para luchar contra el acoso, las amenazas, y el 'bullying' en general.

"Déjame que debata como considere"

El periodista y director del periódico La Razón, Paco Marhuenda, mostraba su malestar por considerar oportunista el anuncio del presidente del Gobierno, al que dice que "la Unión Europea ha salido a enmendarle y aclararle lo que puede o no puede hacer".

Marhuenda considera esta medida una nueva cortina de humo del Gobierno para evitar que se hable de los problemas que el sistema ferroviario atraviesa tras los varios accidentes mortales y demás incidentes ocurridos en poco tiempo y nada más comenzar 2026. Exponía la grave crisis de transportes que existe con los trenes y Maestre le pedía que no se saliese del tema de debate: "Déjame que yo debata como considere. Déjame que yo haga el ridículo en público, que es muy divertido".

