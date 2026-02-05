Antena3
Supermercados desabastecidos por el temporal en Andalucía: "No pude traerme nada, las colas eran tremendas"

La fuertes lluvias han causado destrozos y desalojos especialmente en el sur peninsular. Una situación que también ha afectado a los mercados.

La borrasca Leonardo ha azotado con fuerza el sur de la Península. Las fuertes lluvias han puesto en alerta roja por peligro extraordinario varios puntos de Andalucía, especialmente en zonas como Cádiz o Málaga.

Las fuertes lluvias hacen que los agricultores y ganaderos no puedan ir a trabajar, algo que se suma al temor generalizado de los ciudadanos, que salen en masa a comprar para abastecerse. Esta situación ha hecho que en municipios como San Roque (Cádiz), los supermercados comiencen a quedarse sin género.

Sara, voluntaria de la Cruz Roja, fue ayer a comprar y asegura que la situación era caótica. "Había colas tremendas, no pude traerme ni una bandeja de filetes", señala.

"No nos supieron decir si iban a traer más género, solo nos decían que no podían sacar más", advierte Sara. ¿Cuándo comenzarán a remitir los efectos del temporal?

Supermercados desapercibidos

