Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Manu y Rosa visitan El Hormiguero en una semana histórica para Pasapalabra

Los concursantes estarán junto a Pablo Motos antes de conocer quién se hará con el mayor bote de la historia del programa.

Manu y Rosa

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Manu y Rosa, los dos grandes protagonistas de Pasapalabra, en un momento clave del concurso. Su visita se produce justo después de la emisión del especial del programa y antes de que se emita la entrega en la que uno de los dos se llevará el bote más grande de la historia, valorado en 2.716.000 euros, en una emisión especial en prime time.

Durante la entrevista, ambos hablarán de cómo están viviendo estas semanas tan intensas, la presión acumulada tras tantos programas y la experiencia de enfrentarse a un momento que marcará un antes y un después en la historia del concurso. Una charla cargada de nervios, emoción y complicidad, en la antesala de una noche que quedará para el recuerdo de los seguidores de Pasapalabra.

Sobre ellos:

Manu y Rosa se han convertido en dos de los concursantes más emblemáticos de Pasapalabra, destacando por su constancia, su alto nivel de conocimiento y la química que han generado entre ellos. Su duelo ha mantenido en vilo a la audiencia durante meses y los ha situado como protagonistas absolutos de una de las etapas más seguidas y emocionantes del concurso.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Manu y Rosa

Hoy, Manu y Rosa visitan El Hormiguero en una semana histórica para Pasapalabra

Los sumos, un desayuno en el maid café y la fiesta en el karaoke en el primer programa de El capitán en Japón

Los sumos, un desayuno en el maid café y la fiesta en el karaoke en el primer programa de El capitán en Japón

el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

“Tú eres un grillo mojao”: el reproche de Susana Saborido a Joaquín en el karaoke

Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”
Mejores momentos | Programa 1

Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”
Mejores momentos | Programa 1

La confesión de Susana Saborido a su familia: “A veces me siento muy sola”

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón
Mejores momentos | Programa 1

El desliz de Daniela al brindar al grito de chinchin en Japón: “Aquí significa pene”

La hija mayor de Joaquín vive un momento muy incómodo cuando decide alzar su copa y brindar con las deportistas de sumo en Japón.

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo
Mejores momentos | Programa 1

El divertido combate de Joaquín con un luchador de sumo: “No le moví ni el pelo”

El capitán se viste para poner en práctica uno de los deportes con mayor afición en Japón, el sumo.

Salma revela un secreto a Susana Saborido

Salma revela un secreto a Susana Saborido: “Estoy enamorada y es muy bonito”

Joaquín fascinado con el inodoro japones

Joaquín fascinado con el inodoro japones: “Yo elegí Japón porque quería probar el chorrito del váter”

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a la familia Sánchez Saborido en El Hormiguero

Publicidad