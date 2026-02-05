Hoy, Manu y Rosa visitan El Hormiguero en una semana histórica para Pasapalabra

El Hormiguero recibe esta noche a Manu y Rosa, los dos grandes protagonistas de Pasapalabra, en un momento clave del concurso. Su visita se produce justo después de la emisión del especial del programa y antes de que se emita la entrega en la que uno de los dos se llevará el bote más grande de la historia, valorado en 2.716.000 euros, en una emisión especial en prime time.

Durante la entrevista, ambos hablarán de cómo están viviendo estas semanas tan intensas, la presión acumulada tras tantos programas y la experiencia de enfrentarse a un momento que marcará un antes y un después en la historia del concurso. Una charla cargada de nervios, emoción y complicidad, en la antesala de una noche que quedará para el recuerdo de los seguidores de Pasapalabra.

Sobre ellos:

Manu y Rosa se han convertido en dos de los concursantes más emblemáticos de Pasapalabra, destacando por su constancia, su alto nivel de conocimiento y la química que han generado entre ellos. Su duelo ha mantenido en vilo a la audiencia durante meses y los ha situado como protagonistas absolutos de una de las etapas más seguidas y emocionantes del concurso.