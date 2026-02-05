Joaquín, atónito en el maid café: “A mí me ha generado un poquito de ansiedad”

Nada más entrar al café las maid han recibido a la familia con su particular sonrisa y han avisado a todos los comensales de la llegada de Joaquín con una campanilla.

Salma y Daniela se sorprendieron con el “mío, mío “característico de las camareras de estos famosos locales, “se nos quedó tatuado durante todo el viaje” han confesado las jóvenes.

Las maid hicieron jugar a la familia con ellas antes de dejarles disfrutar del desayuno. Un momento en el que Joaquín y Susana ya no podían más con la energía de las camareras, “a mí me ha generado un poquito de ansiedad” ha confesado el capitán ante la experiencia en el maid café.