Joaquín Sánchez y Susana Saborido se enfrentan a Daniela y Salma en un desternillante reto musical

Las hormigas han preparado un divertido juego musical que ha enfrentado a la familia Sánchez Saborido.

Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Daniela y Salma han llegado juntos a El Hormiguero para hablar de su nueva aventura televisiva, El capitán en Japón. La familia ha compartido cómo ha sido esta experiencia tan especial y las vivencias que han marcado el viaje.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han estrenado una divertidísima sección en la que han enfrentado a padres e hijas. Las hormigas han puesto a prueba el oído musical de la familia en un duelo tan tenso como desternillante.

Las estrellas del programa les planteaban el inicio de una frase y ellos debían de continuar la canción. Con música actual, antigua y de todos los géneros, Trancas y Barrancas han provocado uno de los momentazos de la noche.

