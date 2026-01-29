REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, critica el 'no' del PP al decreto ómnibus: “¿qué parte de ese derecho les molesta?”
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha visitado el plató de Espejo Público para analizar varios asuntos de actualidad, entre ellos la regularización de inmigrantes y el debate político en torno al decreto ómnibus.
Tras el pacto del Gobierno con Podemos para poder dar luz verde a la regularización de inmigrantes, Junts estaría abierto a cambiar alguna de las fases del preámbulo en la cesión de competencias de Cataluña, que hasta el momento Podemos calificaba como ‘racistas’.
"El Gobierno lo está haciendo bien"
Ante estos cambios para conseguir la aprobación de este decreto, Rita considera que el Gobierno está en el camino correcto al “buscar una mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante sus políticas” . Todas aquellas políticas sociales que engloban a grandes colectivos, Maestre sostiene que “tienen que ser pactadas con muchos actores”.
PP y VOX en contra del decreto Ómnibus
La portavoz de Más Madrid muestra su confusión ante la posición del Partido Popular y la extrema derecha frente al decreto Ómnibus: “¿qué parte de ese derecho les molesta?”. Ya que contempla diferentes cuestiones como la revalorización de pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA o a más de 60 mil personas vulnerables con niños para que puedan quedarse en sus casas.
Un decreto que titulan como un escudo social para proteger a los más vulnerables en España.
