Macron quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado su intención de acelerar el proceso legislativo para que la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 15 años entre en vigor a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar. La decisión llega poco más de un mes después de que el mandatario prometiera impulsar una ley en este sentido, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las plataformas digitales en la salud mental de los adolescentes.

En un videomensaje difundido el sábado por la noche por el canal BFMTV, Macron explicó que ha pedido al Gobierno que recurra a un procedimiento legislativo acelerado, con el objetivo de que el proyecto de ley sea aprobado por el Senado dentro de los plazos previstos. "Es un mensaje muy claro: los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta", afirmó el presidente. "Sus emociones no están en venta, ni para plataformas estadounidenses ni para algoritmos chinos".

El anuncio se produce pocos días después de que el Gobierno británico señalara que estudia medidas similares para restringir el acceso de los adolescentes a las redes sociales, dentro de un endurecimiento de su legislación para proteger a los menores frente a contenidos nocivos y al uso excesivo de las pantallas.

Las cifras respaldan la preocupación de los expertos

En Francia, los datos respaldan la preocupación de las autoridades. Según la Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día utilizando su smartphone. Un informe publicado en diciembre revela que cerca del 90 % de los jóvenes de entre 12 y 17 años usa el teléfono móvil a diario para acceder a internet, y que el 58 % lo emplea principalmente para las redes sociales.

El estudio advierte de diversos efectos nocivos asociados a este uso intensivo, como la disminución de la autoestima y una mayor exposición a contenidos vinculados a conductas de riesgo, entre ellas la autolesión, el consumo de drogas o el suicidio. En este contexto, varias familias francesas han presentado denuncias contra TikTok tras suicidios de adolescentes que consideran relacionados con contenidos peligrosos difundidos en la plataforma.

Macron también anunció que la futura normativa incluirá la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos. "Será una norma clara: para los adolescentes, para las familias y para los profesores", subrayó. El presidente celebró que se trate de un texto "mucho más sencillo" que cumple con la promesa realizada: limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y reforzar el entorno educativo frente a la presión digital.

